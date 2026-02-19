Copete alaba la plantilla del Villarreal... pero confía en llevarse la victoria de La Cerámica

El defensa central del Valencia José Copete aseguró que "el equipo está capacitado para llevarse la victoria de La Cerámica" en el partido que le enfrenta al Villarreal este domingo. "El Villarreal es una de las mejores plantillas de la Liga, pero estoy convencido de que vamos a tener nuestras posibilidades y vamos a por los tres puntos como no puede ser de otra forma", dijo el sevillano en una entrevista en la radio oficial del club. Además, Copete reconoció que tiene "muchas ganas" del partido después de haberse quedado sin poder jugar en el derbi valenciano por acumulación de tarjetas. "Estoy bien, con confianza y con ganas de ayudar al equipo. Me quedé fuera este último partido y se pasa muy mal desde fuera. Con ganas de incorporarme", apuntó.

Aunque haga nueve años que el Valencia no gana en La Cerámica, el defensa afirmó que "hay que salir a todos los partidos con mentalidad ganadora", pero "sabiendo la dificultad que tiene enfrentarse al Villarreal con una plantilla de mucho nivel". "Nosotros, con nuestras virtudes y defectos, vamos a ir a plantarle cara e intentar sacar los tres puntos", aseguró Copete, que volverá a Vila-real: "Estuve dos años en la cantera, el trato fue muy bueno, tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve allí. Me ayudaron a crecer a nivel personal y futbolístico, les guardo cariño, pero me centro en sacar los tres puntos".

Asimismo, Copete avanzó que esperan un duelo complicado: "Esperamos un Villarreal como lo vemos durante toda la temporada, su mayor virtud son las transiciones, tiene jugadores que atacan muy bien los espacios, que son rápidos y dinámicos". "Somos conscientes de ello y vamos a preparar nuestro partido para reducir sus virtudes y dañar esos defectos que también encontraremos. En la primera vuelta tuvimos una primera parte que estuvo igualada, pasaron más cosas en su área, pero el penalti antes del descanso nos hizo daño y en la segunda parte no pudimos darle la vuelta", agregó.

Copete se retira lesionado del Valencia - Athletic de Copa / JM LÓPEZ

También habló de la importancia de hacerse fuertes en Mestalla, pero también de sumar victorias fuera de casa: "Las salidas fuera de casa nos tenían que dar un plus adicional porque son puntos que nos van a permitir estar más arriba en la clasificación y le hemos dado la importancia desde hace muchos partidos y hemos conseguido las victorias ante Getafe y Levante", señaló.

Lo igualado de LaLiga

"Ya vemos cómo esta la Liga, está muy igualado todo y sumar de tres va a ser importante. Queda mucho y va a ser una segunda vuelta muy complicada porque hay muchos equipos que van a estar peleando, pero vamos a salir a cada partido a ganar como no puede ser de otra forma", reflexionó. "Está todo tan igualado y apretado que ganas dos partidos y subes varias posiciones. Pero, más allá de eso, no hay que irse del partido más cercano y prepararlo bien porque para estar lo más arriba posible la clave es centrarnos en el partido más cercano", agregó.

Por último, Copete valoró la mejora del equipo. "En general, estamos creciendo mucho. El equipo ha mejorado, tenemos situaciones que mejorar, pero a nivel defensivo ese salto de calidad individual y colectiva nos está ayudando a cerrar mas veces la portería y a ser más sólidos". "No siempre hacer portería a cero es solo cosa de los defensas, son nuestros delanteros Hugo Duro, Sadiq, Lucas Beltrán, que ganan muchos duelos, corren mucho, hacen muchas ayudas y hace que la gente de atrás siga conectando. Hemos ganado mucho en la capacidad de ganar duelos y eso nos esta haciendo ser mas sólidos", finalizó.