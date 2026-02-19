El divertido 'mote' de Ramazani a Sadiq

Umar Sadiq y Largie Ramazani fueron los grandes nombres propios del derbi contra el Levante UD del pasado fin de semana. Ambos futbolistas, que gozan de una gran química en el campo desde que coincidieran en el Almería, pusieron los goles y encontraron la luz para darle al equipo una victoria clave en su lucha por la permanencia contra un rival directo.

El Valencia CF los juntó a ambos unos días más tarde para comentar de manera distendida los goles que anotaron para el equipo, dando pie a un simpático 'pique' que deja muy patente la buena relación que les une y también momentos verdaderamente cómicos.

Ramazani reivinica su gol

En este vídeo, cada jugador tenía que narrar el gol del otro. En ese momento, Ramazani le dijo a Sadiq que él no era capaz de marcar un gol así, controlando con una pierna y definiendo con la otra con esa precisión, a lo que el nigeriano contestó que en su carrera tenía goles así y que solamente tenía que buscarlos.

El momento estrella llegó, no obstante, cuando se cambiaron las tornas. Era el momento de que Ramazani narrase la jugada del gol de Sadiq, en la que dejan claro que no hay falta sobre el defensor y en la que el belga le decía a su compañero que la definición que no era buena, pero tuvo suerte con el vencimiento del portero.

Umar Sadiq besa el césped después del gol / Eduardo Ripoll

El 'T-Rex' Sadiq

En esa tesitura, Ramazani señaló al comentar el gol el apodo que le pone a Sadiq: "T-Rex", comparándole con el más famoso de los dinosaurios por su tipo de cuerpo y por la postura ligeramente encorvada que tiene, algo que desató las risas entre ambos.