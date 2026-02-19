Ya hay horario para el partido ante el Oviedo en el fin de semana de Fallas

El Valencia CF ya tiene horario para su partido de LaLiga correspondiente a la Jornada 28 de la competición. Un fin de semana que en València coincide con la fiesta de las Fallas, aunque los de Carlos Corberán juega su partido alejado del ruido de la ciudad ya que el partido ante el Oviedo se disputa en el Estadio Carlos Tartiere. Eso sí, a los seguidores valencianistas les coincide el encuentro con la recogida del ninot infantil. El choque se disputa el sábado 14 de marzo a las 18:30 horas.

Tras el Derbi de la ciudad de València, el equipo empezó a preparar el miércoles el Derbi autonómico ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica. Un encuentro que se disputará el domingo 22 de enero a las 21:00 horas. Un nuevo partido fuera de casa antes de afrontar dos encuentros en Mestalla, ante Osasuna y Deportivo Alavés, empatado ahora mismo a puntos, con la llegada del mes de marzo, aunque después el calendario vuelve a deparar dos partidos consecutivos como visitante ante Oviedo y Sevilla antes del parón de la competición el último fin de semana de marzo con motivos de los compromisos internacionales.

La victoria en el Ciutat ha dado un cierto respiro en la clasificación aunque los próximos encuentro del calendario de LaLiga son fundamentales para acabar alejándose de los puntos más bajos de la tabla.

La plantilla del Valencia prepara el partido de este domingo ante el Villarreal. / Valencia CF

Próximos partidos del Valencia CF