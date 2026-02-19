Córdoba, la provincia argentina que late y conecta con el Valencia CF

Este fin de semana, Renzo Saravia firmará un contrato temporal hasta el 30 de junio y se convertirá en las próximas semanas en el cuadragésimo primer argentino que viste la camiseta del Valencia CF desde que lo hizo el primero: técnicamente, el bonaerense, hijo de emigrantes vascos, Guillermo Villagrá en los años 30. Ya, después de la Guerra Civil, aterrizaría desde el otro lado del Atlántico Horacio Arquímedes Herrero, un centrocampista que jugó 24 partidos durante el curso 1948-49, en el que se conquistó el título de Copa y el subcampeonato de Liga.

Los dos primeros procedían de Buenos Aires y Nocochea, es decir, de la capital y de la gran provincia de Buenos Aires, una región que en la actualidad reúne a más de 20 millones de habitantes. Tras ellas, en el ranking poblacional de Argentina, les siguen Córdoba, con cerca de cuatro millones, y Santa Fe, con tres y medio. Tres provincias desde las que han llegado, desde que el delantero Sánchez Lage reabrió la veda en el Valencia que competía en 1963 por la Copa de Ferias, el grueso de argentinos a Mestalla.

Entre las tres, Córdoba brilla en blanquinegro. Por número de jugadores gana Buenos Aires, incluso, Santa Fe se coloca por delante. Pero por rendimiento e impronta no hay color. Cuatro leyendas valencianistas nacieron en la franja central de la provincia cordobesa. De oeste a Este: Pablo Aimar, en Río Cuarto; Claudio 'Piojo' López' en Río Tecero; Mario Kempes, en Bell Ville, centro neurálgico del departamento de Unión, y Mauricio Pellegrino, en Leones, perteneciente a Marcos Juárez. Cuatro santuarios 'valencianistas' que no distan entre ellos más de 200 kilómetros.

Llegada desde el corazón de Argentina en poco más de 24 horas

Renzo Saravia, que concluyó su vinculación con el Atlético Mineiro el 1 de enero, afrontará el difícil reto de convencer en apenas cuatro meses al cuerpo técnico de Carlos Corberán. En poco más de 24 horas, llegará a València con el objetivo de ganarse un hueco en el once desde el lateral derecho y, con ello, poder ampliar su relación con València y Mestalla por más tiempo. Para los supersticiosos, el defensa nacido hace 32 años en Villa de María de Río Seco contará con el aval de su lugar de nacimiento.

La historia valencianista muestra como la amplia mayoría de futbolistas originarios de Córdoba (Argentina) han dejado huella entre el valencianismo. De entre los ocho que le preceden el único cordobés que pasó con más pena que gloria por la Avenida de Suècia fue Luciano Vietto (Balnearia, San Francisco), mediapunta de talento al que quiso rescatar sin fortuna Marcelino García Toral. Tras solo medio año cedido en enero de 2018, regresó al Atlético antes de salir nuevamente prestado y acabar traspasado al Sporting de Portugal.

Cuatro leyendas nacidas en Córdoba

La dimensión de lo hecho en València por Kempes, 'Piojo' López, Aimar y Pellegrino es tan inmensa como indiscutible. Por detrás, a una distancia considerable, aparece la figura pequeña y veloz de Pablo Piatti, al que Unai Emery se empeñó en traerse del Almería en 2011. Superada la irregularidad de los primeros años, su mejor versión la dio a las órdenes de Nuno en el extremo izquierdo a lo largo de una temporada, la primera de la era Lim, en la que se igualó el registro histórico de los 77 puntos y se obtuvo el pase a la Champions League.

Ayala lidera el top 10 de argentinos con más partidos

A la postre el 'Duende' Piatti hizo una carrera de seis temporadas en el club y, en la actualidad, forma parte del top 10 de argentinos que más veces han vestido la camiseta valencianista en competición oficial. Un ranking liderado por el mito de Roberto Fabián Ayala (Paraná, Entre Ríos), campeón de dos Ligas, una UEFA Cup y una Supercopa de Europa, y en el que el 50 % lo copan futbolistas nacidos en Córdoba.

1. Ayala 253 partidos

2. Kempes 256

3. Aimar 216

4. Pellegrino 214

5. Valdez 210

6. Banega 185

7. Piojo López 184

8. Piatti 162

9. Felman 161

10. Kily 138

Conexión mutua con Enzo Barrenechea

Menor impacto y trayectoria, aunque buen sabor, dejó la campaña pasada el mediocentro Enzo Barrenechea. Prestado por el Aston Villa de Emery, el clásico '5' explotó en la segunda vuelta de la pasada Liga de la mano de Carlos Corberán. Tan buen papel cuajó el medio del departamento de Villa María -a mitad camino entre Río Tercero y Bell Ville-, dando equilibrio a un renacido Valencia, que los villanos lo recuperaron para vender el 75 % de su derechos económicos al Benfica lisboeta por 15 millones de euros. La conexión entre Enzo y el Valencia fue breve, pero intensa. El jugador siempre que el tiempo libre se lo permite se muestra pendiente de lo que le pasa al equipo, en el que conserva amigos y buenos compañeros.

Protestas al cambio de Lucas Beltrán

El siguiente en aterrizar en València fue Lucas Beltrán, último fichaje de la ventana de verano, una vez que se frustó el mismo 1 de septiembre el intento por Umar Sadiq. El 'Vikingo', formado en la cantera de River Plate, como el 'Payasito' Aimar y el 'Burrito' Ortega, debutó con los Millonarios gracias a la alternativa de Marcelo el 'Muñeco' Gallardo. Como el resto de sus compañeros, Beltrán no ha lucido en una temporada gris en la que el equipo compite por mantener la vida en Primera división. No obstante, es incuestionable que el mediapunta nacido en la capital cordobesa ha sido clave en las leves mejoras ofensivas del Valencia actual y ha caído de pie en Mestalla, donde el público protestó con silbidos su salida del campo frente al Real Madrid.

Mayoría de argentinos tras los españoles en la plantilla

Los tres argentinos que reunirá en la plantilla este Valencia 25/26 lucharán en lo colectivo, pero también en lo personal por cumplir sobre el campo y disponer de la posibilidad de alargar su relación con un equipo que siempre despierta emociones en el país de la Pampa. Beltrán está cedido por la Fiorentina. Guido Rodríguez (Sáenz Peña, Buenos Aires) ha firmado solo hasta final de temporada, y desde el lunes Renzo Saravia contará con un contrato de idéntica duración. Nacido al norte de la provincia de Córdoba, Saravia ofrecerá un extra de acento argentino al vestuario. Con su presencia, la albiceleste volverá a ser, como en épocas pasadas, la bandera más representada tras la española. Esta vez, por delante de las duplas de portugueses -Thierry Rendall y André Almeida- y franceses -Baptiste Santamaría y Mouctar Diakhaby-.

Córdoba, no solo Argentina, vuelve a latir en el Valencia. Nada extraño en un club en el que su jugador más icónico en la historia ha sido el 'Matador' de Bell Ville Mario Alberto Kempes, autor de 149 goles en partidos oficiales, dos veces 'pichichi' en la Liga y campeón de la Copa 1979 como valencianista. Un año antes, en 1978, se proclamó rey mundial con la albiceleste en Buenos Aires.