Romário luce cuerpo a los 60 años. ¿Cómo lo hace?

Hablar de Romário es hablar de talento indomable, de puro gol y también de una figura que no encajaba en la idea convencional del futbolista disciplinado. Muy suyo, indomable, a veces polémico y con ese carácter genuinamente brasileño que tantas veces le llevó a vivir al límite dentro y fuera del campo. El brasileño, que colgó las botas definitivamente en 2009 tras una carrera interminable, nunca destacó por un físico atlético ni por una preparación obsesiva, pero compensaba cada aparente carencia con una explosividad letal en los últimos metros y una intuición goleadora única.

Rómario jugando recientemente con el club que es presidente América de Río de Janeiro / EFE

Jugando con casi 60 años

En 2009 sorprendió al mundo regresando al césped con el América-RJ, entidad que además presidía, en una decisión tan simbólica como competitiva. Lo que parecía un gesto puntual terminó convirtiéndose en una historia insólita que se ha prolongado en el tiempo hasta reaparecer incluso en 2024, rozando ya los 60 años. Más allá de que no se tratara de la élite del fútbol brasileño, el simple hecho de calzarse las botas a esa edad y competir habla de una condición física extraordinaria.

Romário jugando recientemente con el club que preside / EFE

Su impresionante físico a sus 60 años

Se ha hecho viral en las últimas horas un vídeo del ex del Valencia CF compitiendo al futvoley en una playa brasileña y dejando una imagen que ha incendiado las redes. A sus 60 años, el ‘Baixinho’ luce un físico imponente, fibroso y potente, hasta el punto de que muchos comentarios aseguran que está mejor ahora que en su etapa con la selección… e incluso que supera en forma a Neymar.

Romário formó dupla con el campeón de la disciplina, Anderson Águia, en un partido de dobles en el que volvió a exhibir coordinación, precisión en los controles y ese talento natural que marcó su carrera. Hubo detalles técnicos de muchos quilates, recursos al primer toque y hasta una espectacular “footvolea” que arrancó aplausos entre los presentes. Tras llevarse el encuentro, ambos celebraron entre sonrisas ante las cámaras, confirmando que el instinto competitivo del brasileño sigue tan vivo como su privilegiada condición física.

Romário en la playa luciendo físico / Rómario instagram

Época del Valencia CF

La etapa de Romário en el Valencia CF fue tan ilusionante en su anuncio como turbulenta en su desarrollo. El brasileño aterrizó en Mestalla en 1996 como una apuesta personal del entonces presidente Francisco Roig, decidido a dar un golpe de efecto con la incorporación de una estrella mundial.

Sin embargo, su convivencia con el técnico Luis Aragonés fue complicada desde el inicio. Las diferencias en la disciplina, la gestión del vestuario y la forma de entender el fútbol generaron fricciones constantes. Tras la salida del técnico madrileño y la llegada de Jorge Valdano al banquillo, la situación tampoco terminó de estabilizarse.

Entre lesiones, viajes a Brasil y desencuentros internos, Romário apenas pudo ofrecer destellos de su talento diferencial. Su paso por el club fue breve y dejó la sensación de oportunidad perdida: Mestalla apenas pudo disfrutar de uno de los delanteros más carismáticos y decisivos de su generación.