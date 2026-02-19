El otro 'triunfo' del Valencia CF de Corberán en el Derbi
Los no convocados (sancionados y lesionados) quisieron estar al lado del equipo a pesar de no estar obligados por el régimen interno (solo en Mestalla)
El cuerpo técnico y los pesos pesados de la plantilla valoran el gesto y lo interpretan como una señal de salud del vestuario de cara a la segunda vuelta
El Valencia CF salió reforzado del Derbi a todos los niveles. La victoria contra el Levante UD significó algo más que tres puntos. Carlos Corberán dio un paso adelante en el momento más crítico desde su llegada al banquillo, el equipo rompió una dinámica negativa de tres derrotas consecutivas, se recuperó la portería a cero, se unieron jugadores (suplentes) a la causa y hasta se conectó de nuevo (aunque fuera por un día) a la afición con sus futbolistas después de la bronca contra el Real Madrid en Mestalla. También los tres fichajes (Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez) justificaron el esfuerzo del club en el mercado de invierno. Todas las lecturas fueron positivas.
Hay otra circustancia que se produjo en el Ciutat a la que se le da mucho valor en clave interna. Los no convocados para el Levante-Valencia, por sanción o lesión, quisieron estar al lado del equipo en el Ciutat a pesar de no estar obligados por el régimen interno. Los jugadores están obligados a acudir a Mestalla aunque no formen parte de la lista, pero no necesariamente si es en el otro campo de la ciudad o de la provincia. Los Copete, Diakhaby, Danjuma, Diego López y compañía estaban fuera de la convocatoria y sin embargo quisieron estar cerca de sus compañeros en un partido importante a todos los niveles como era el Derbi.
Un gesto valorado en clave interna
El gesto que no pasó desapercibido para el cuerpo técnico y los pesos pesados del vestuario y que se interpreta como una señal de salud del vestuario. Diakhaby en este sentido, ni siquiera tiene fecha federativa.
