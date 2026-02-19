El Valencia CF se asegura al portero del futuro

Lo que era un secreto a voces ya es oficial. El Valencia CF ha anunciado a través de sus canales oficiales la renovación de Raúl Jiménez, el portero del futuro, que seguirá vinculado a la entidad de Mestalla hasta 2028 y que seguirá haciendo su camino hacia el primer equipo.

Futbolista muy consolidado en las categorías inferiores del club y de la Selección Española, Jiménez está considerado como uno de los guardametas con mejor porvenir de todo el planeta fútbol. Habilidoso con los pies y destacado a nivel de reflejos, el de Catral sigue creciendo a nivel de fundamentos técnicos y está cada vez más cerca de la élite.

Campeón de Europa

A sus 19 años ha sido titular tanto en la Selección Sub17 como en la Sub19, incluso antes de que le tocase por edad, coronádose de hecho campeón de Europa siendo indiscutible bajo palos. En el club compite con Vicent Abril por ser el sucesor de la portería del primer equipo y su renovación le da un espaldarazo para seguir avanzando en su desarrollo.

Raúl Jiménez celebra el pase de la Sub-19 a la final / RFEF

Después de ser importante en el Juvenil que se llevó la División de Honor y que llegó a la final de la Copa de Campeones, Jiménez sigue sumando experiencia en el Valencia Mestalla y a medio plazo habrá que tomar una decisión sobre su formación, ya sea defendiendo un año más la portería dle filial o saliendo cedido a probar su valía.

Comunicado íntegro

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Raúl Jiménez para que el guardameta del VCF Mestalla continúe su formación en la Academia VCF.

Raúl Jiménez, nacido en 2006 en Catral (Alicante), llegó a la Academia VCF en el verano de 2020 y desde ese momento ha ido dando pasos hasta llegar al VCF Mestalla, equipo con el que debutó el pasado curso cuando todavía estaba en etapa juvenil.

Además, el portero alicantino, que fue uno de los jugadores destacados del VCF Juvenil A que la pasada temporada fue subcampeón en la Copa de Campeones, ya ha ido convocado con el primer equipo en varias ocasiones.

Internacional con España

Raúl Jiménez es un habitual de las convocatorias de las categorías inferiores de la Selección Española con la que ha participado en importantes campeonatos como el Europeo Sub-17, Mundial Sub-17, Europeo Sub-19 (campeón en 2024 y subcampeón en2025) y este mismo curso en el Mundial Sub-20.