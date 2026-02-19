El Valencia CF reivindica su Academia

La Academia del Valencia CF emerge como un oasis en el desierto del peor lustro de la historia del club. Mientras que la entidad de Mestalla se desangra a nivel competitivo, rebajando sus objetivos hasta convertirse en un contendiente de la lucha por la permanencia, Paterna se mantiene firme en la formación de talento. De hecho los jugadores criados en la Ciudad Deportiva han sido durante los últimos años la tabla de salvación de la institución, tanto a nivel deportivo evitando la consumación del desastre del descenso, como económico, siendo las ventas que han amortiguado cada verano la precaria situación financiera.

El Valencia CF ha hecho públicos una serie de datos en los que reivindica el trabajo que se está haciendo en el recinto de la Ciudad Deportiva de Paterna, que hoy cumple 34 años de historia. Entre ellos que el CIES la acredita dentro del Top10 de academias que más jugadores forman "para competir en la élite".

Uno de cada siete, internacional

No queda aquí, si no que señalan que en la presente temporada la cantera tiene hasta 25 futbolistas internacionales con las categorías inferiores de sus respectivos países, entre los que se encuentran no solamente España sino Canadá, Argentina, Marruecos, Ucrania, Hungría, Rumanía o Lituania, además, obviamente, de copar las listas de la Selección Valenciana. Un dato que se resume de forma clara con el hecho de que uno de cada siete futbolistas de la Academia en edad seleccionable es internacional en el presente curso.

Jaume Durà / VCF

La realidad es que en los últimos años tanto la vertiente formativa dentro de Paterna como la de captación, con figuras muy relevantes en la historia moderna del club como José Giménez, han funcionado muy bien. Jugadores como Giorgi Mamardashvili, César Tárrega, Cristhian Mosquera o Javi Guerra han desempeñado un papel clave en salvar del descenso a un primer equipo cuya gestión ha sido otro cantar, mientras que Yunus Musah, Yarek Gasiorowski o los propios Giorgi y Mosquera han dado alivio a las arcas de un club cuya estructura de ingresos se resiente por su falta de éxitos deportivos, su hundimiento en la tabla y su deserción de las competiciones europeas.

Un año sin debuts, casos que piden decisiones

En la actualidad, a pesar de que continúa la formación de jugadores que piden a gritos un salto en su carrera formativa, ya sea con una oportunidad en el primer equipo o saliendo cedidos a una categoría superior -como son los casos de Víctor Jr. o Marc Jurado, entre otros-, se ha 'cortado' el paso a la primera plantilla. Hace más de un año que no debuta un canterano en Liga y este próximo verano habrá que tomar decisiones importantes para el futuro de los 'alumnos aventajados'.

Todos los internacionales

Masculino

España Sub-15: Ricar Pérez, Alfonso Calderón y Yulian Mosquera

España Sub-16: Iván Valero, Daniel Sancho y David Albelda

Marruecos Sub-16: Anas El Magouri

Canadá Sub-16: Santi del Río Piñeiro

España Sub-17: Iker Herrera, Hugo Giner y Marc Martínez

Marruecos Sub-17: Ismail El Aoud

España Sub-18: Jaume Durà y Pablo Mollá

Marruecos Sub-18: Ismail El Aoud

España Sub-19: Carlos Alós y Rubén Muñoz de Morales

Ucrania Sub-19: Yaroslav Boyko

Lituania Sub-19: Dominykas Taucas

Rumanía Sub-19: Alin Gera

España Sub-20: Vicent Abril y Raúl Jiménez

Argentina Sub-20: Alain Gómez

Femenino: