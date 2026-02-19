El Valencia CF se fija en el efecto Guedes

El Valencia CF ganó el Derbi y rompió esa mala racha que le había generado miedo y prisas. Después de las victorias contra Getafe y Espanyol parecía que la tendencia en Mestalla comenzaba a ser positiva pero las tres derrotas consecutivas contra Betis y Real Madrid en LaLiga y entre medias contra el Athletic en Copa del Rey habían rescatado miedos en un equipo que parece que al mínimo golpe se tambalea. Sin embargo, el triunfo contra el Levante permitió a los de Corberán ser el segundo mejor equipo de LaLiga en las últimas cinco jornadas si atendemos a la zona media de la tabla y el sexto mejor equipo en general. Ahora, eso sí, el reto es mayúsculo: el Villarreal de Marcelino en La Cerámica.

¿Quién le pone freno a Guedes? / EFE

El Valencia CF se ha acostumbrado en los últimos años a visitar el Estadio de La Cerámica con más dudas que certezas. El feudo del Villarreal CF se ha convertido en territorio hostil para los valencianistas, incapaces de sostener resultados y superar a un rival que, curso tras curso, ha sabido imponer su ritmo en casa. Desde 2019, el balance es contundente: cinco derrotas y un empate, una racha que evidencia las dificultades del conjunto ché para competir en Vila-real.

La última alegría blanquinegra en ese escenario se remonta precisamente a 2019, en competición europea. Con Marcelino García Toral en el banquillo, actualmente en el de La Céramica, el Valencia asaltó el feudo amarillo en la Europa League en una noche de eficacia y carácter. Gonçalo Guedes firmó un doblete decisivo y Daniel Wass marcó el otro de los tantos de una noche que selló una actuación redonda. Aquel triunfo europeo supuso un oasis en medio de una dinámica históricamente complicada en el estadio amarillo.

Si se acota el foco a la competición doméstica, la sequía es todavía más prolongada. La última victoria del Valencia en LaLiga en Vila-real data de 2017, con Salvador González Marco, ‘Voro’, al frente del equipo. Desde entonces han pasado más de nueve años sin que el conjunto valencianista haya logrado imponerse al Villarreal en su campo en el campeonato liguero, una estadística que refleja el cambio de tendencia en un derbi autonómico que durante décadas ofreció mayor alternancia. Eso sí, en Mestalla la tendencia no es ni parecida.

El reto, por tanto, no es solo sumar tres puntos, sino romper una barrera psicológica que se ha consolidado con el paso de las temporadas. La Cerámica, más que un estadio, se ha convertido en una asignatura pendiente para un Valencia que busca recuperar el pulso competitivo también lejos de Mestalla. Y además dar un salto en la tabla para alejarse del descenso.