'O maestro' André Gomes emprende al sueño americano con 32 años

El Columbus Crew, equipo que disputó los últimos 'Play off' de la MLS, ha anunciado la incorporación del mediocampista portugués ex del Valencia CF André Gomes, quien llega al club para reforzar el centro del campo de los estadounidenses.

El jugador de 32 años, internacional con la selección de Portugal, firmó un contrato que lo vincula al club hasta junio de 2027, con opción de prórroga para la temporada 2027-28.

Gomes se encontraba como agente libre tras su paso por el LOSC Lille de la Ligue1 francesa. En su presentación, el gerente general del Columbus Crew, Issa Tall, destacó las cualidades del nuevo fichaje: "André es un jugador con habilidades tácticas y técnicas excepcionales, demostradas en los más altos niveles del fútbol europeo", aseguró Tall.

El directivo también resaltó la importancia de la experiencia y liderazgo de Gomes: "La experiencia, el liderazgo y el profesionalismo de André fortalecerán nuestro centro del campo y tendrán un impacto positivo en todo nuestro equipo", añadió.

André, con los colores de Columbus Crew / Columbus Crew

Determinante en la temporada 14/15 y la cláusula del Balón de Oro

André llegó al Valencia CF en 2014 cedido por el Benfica. Al año siguiente fue adquirido en propiedad por una cantidad próxima a los 20 millones de euros. Durante su etapa en Mestalla, se consolidó como uno de los mediocampistas más talentosos de LaLiga, destacando por su visión de juego, capacidad de pase y verticalidad en el campo. En sus tres temporadas con el equipo, disputó un total de 119 partidos, anotando 8 goles y ofreciendo 9 asistencias. Sobre todo, resultó esencial en el medio campo del Valencia que se clasificó en 2015 para la disputa de la Champions League bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo. Su rendimiento no pasó desapercibido, lo que le permitió dar el salto al FC Barcelona en 2016. Los catalanes pagaron un fijo de 35 millones, estableciéndose bonus extra en función de determinadas variables. Una de ellas, establecía que si llegaba a conquistar el Balón de Oro, el Barça pagaría un premio extra de 15 millones.

Hoy, Gomes llega al Columbus Crew con una trayectoria destacada en algunos de los clubes más importantes de Europa. En total, ha disputado 383 partidos a nivel de clubes, con una producción de 32 goles y 29 asistencias. Además de su paso por Lille, el mediocampista ha jugado en el Benfica de Portugal, el Everton de Inglaterra, y el Barcelona y Valencia de España.

Un campeón europeo con Portugal

A nivel internacional, el de Grijó (Portugal) ha sido internacional con la selección de Portugal en 29 ocasiones. Fue parte del equipo que ganó la Eurocopa 2016, uno de los ocho títulos que ha conquistado a nivel de clubes y selecciones.

La llegada de Gomes al Columbus Crew se produce tras la retirada de la leyenda del club Darlington Nagbe, quien colgó las botas al finalizar la temporada 2025. El equipo será dirigido por el nuevo entrenador Henrik Rydström, quien asumió el cargo recientemente.

Noticias relacionadas

El Columbus Crew comenzará su temporada 2026 el próximo 21 de febrero enfrentándose a los Portland Timbers.