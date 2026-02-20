Corberán perfila el once para Vila-real con el regreso de Danjuma

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, cruza los dedos para que nada se tuerza a tan solo dos días del derbi contra el Villarreal CF en tierras castellonenses. Tras dos días de descanso, el miércoles el grupo regresó al trabajo con la calma que dieron los tres puntos cosechados ante el Levante UD y la buena nueva del regreso de los tocados Arnaut Danjuma y Thierry Rendall.

Danjuma y Thierry tuvieron que quedarse fuera del derbi frente al Levante por prescripción médica como consecuencia de molestias musculares acrecentadas en el Valencia - Madrid del 8 de febrero. Después de tres sesiones junto con el grupo, todo apunta a que el entrenador podrá echar mano de ellos este domingo en un partido crucial en La Cerámica.

Danjuma aumenta la competencia en los extremos

Corberán gana opciones para confeccionar su mejor once. La ausencia de Danjuma en Orriols estuvo marcada por la precaución por dolor en el músculo psoas, después de entrenarse con normalidad a lo largo de la semana apunta al once en la banda izquierda del ataque. No obstante, el entrenador quedó satisfecho con la segunda mitad de Largie Ramazani en el derbi ante los azulgranas, en el que abrió el marcador un golazo, y se abren las opciones en las bandas. Danjuma, Ramazani y Rioja. Tres extremos para dos puestos. Los tres por delante de Diego López, ausente a última hora en la previa del Levante - Valencia. Ramazani podría pasar a la derecha.

En función de sus sensaciones y el tiempo de juego sin riesgo de recaída que consensúen médicos y técnicos, Rendall también cuenta con opciones de jugar de inicio en Vila-real. La otra alternativa es la de Unai Núñez, central fichado este enero que está rindiendo de modo notable en el costado derecho de la zaga.

Thierry, atendido a mitad de la sesión

Durante la sesión Thierry tuvo que ser atendido por los médicos, aunque continuó hasta el final de la sesión. Los técnicos estarán pendientes de su evolución hasta poco antes de confeccionar la convocatoria. Cabe recordar que tras el choque con el Madrid el lateral luso sintió de nuevo molestias y se le observó un edema en la zona que le tuvo varias semanas parado, el isquio.

Por otro lado, al lado del primer equipo se ha ejercitado este viernes el extremo del filial David Otorbi.