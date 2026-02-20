Iranzo inaugura el mural que recuerda en Picanya a las víctimas de la DANA

El jueves, 19 de febrero, Picanya celebró la inauguración oficial del mural correspondiente a la IV Ruta de Arte Urbano VCF, una obra artística que rinde homenaje al jugador del Valencia CF, Rubén Iranzo, quien estuvo presente en el acto junto a sus familiares. El mural, realizado por los artistas Xemayo y Sink, representa a 'Rubo' de espaldas, con una mochila del Valencia CF, avanzando con paso firme hacia un futuro lleno de esperanza. El mural también incluye una camiseta de la Senyera del Valencia, un símbolo de la resiliencia tras la DANA de octubre de 2024, que afectó gravemente a la zona de Picanya, de donde es originario el futbolista.

El evento contó con la presencia de varias figuras destacadas del Valencia CF y la localidad, entre ellas, Javier Solís, director general del club; Josep Almenar, alcalde de Picanya; Cristina Navarro, concejal de Deportes; Fernando Giner y José Manuel Sempere, representantes de la Asociación de Futbolistas VCF; y Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas VCF. También estuvieron presentes Sergio Moraga, presidente de la Peña Valencianista Che Que Canya, así como canteranos del CDJ Picanya.

'Rubo' firma autógrafos a los jóvenes de su pueblo / VCF Media

Un homenaje a la resiliencia de Picanya

Rubén Iranzo, conocido como 'Rubo' en el mundo del fútbol, inició su carrera en la Academia del Valencia CF y debutó con el primer equipo en un partido oficial contra el Levante UD el 20 de diciembre de 2021. A lo largo de su trayectoria, Rubén ha representado no solo al club de su vida, sino también a su localidad natal, Picanya, que fue duramente golpeada por las inundaciones de la DANA. El mural es un claro símbolo de resiliencia para toda la comunidad picanyera, que se ha levantado con esfuerzo y determinación.

La Ruta de Arte Urbano VCF: una conexión con la historia del club

El mural de Picanya forma parte de la IV edición de la Ruta de Arte Urbano VCF, un proyecto impulsado por la Fundación Valencia CF y la Diputació de València, a través de València Turisme. Esta ruta cuenta con 27 murales distribuidos por varias localidades de la provincia, reflejando la historia, los logros y los valores del Valencia CF. Las obras no solo celebran los éxitos del club, sino también su capacidad para conectar con la comunidad y transmitir un mensaje de unidad.

Este año, los 16 municipios participantes en la IV Ruta, todos ellos ubicados en las zonas más afectadas por la DANA, son: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Chiva, La Torre, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel y Benetússer. Además, los murales de las ediciones anteriores (I, II y III) siguen presentes en localidades como Cullera, Riba-roja de Túria, Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna, entre otras.

Declaraciones del Ayuntamiento de Picanya

El alcalde de Picanya, Josep Almenar, destacó en su intervención la importancia de este mural para la localidad, recordando tanto el sufrimiento causado por las inundaciones de la DANA como el esfuerzo colectivo realizado para superar la adversidad: "Hoy hemos tenido la oportunidad de inaugurar el mural que la Fundación Valencia CF ha pintado en nuestro pueblo. Un mural dedicado a recordar el sufrimiento causado por la DANA y, sobre todo, al esfuerzo colectivo por recuperarnos".