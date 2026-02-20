Nuevo avance en la instalación de la cubierta del Nou Mestalla

Las obras del Nou Mestalla siguen avanzando. La última novedad es la instalación de la primera pieza del anillo de compresión de la cubierta de la que será la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027. Horta Coslada, empresa líder en diseño, fabricación, ingeniería y montaje, ha sido la encargada de fabricar estos elementos para el estadio del Valencia CF bajo las indicaciones de FCC Construcción.

En las últimas semanas se ha realizado un gran progreso con el montaje y la instalación de los pilares, torres de escalera y los cajones del anillo estructural de compresión, así como la llegada de cables de los anillos de tracción (parte interior de la estructura de cables de la cubierta) y los radiales (unen el anillo de tracción con el anillo de compresión exterior).

La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por 50 pilares de acero S355. Además, en esta cubierta Octopus Energy -Sustainable Founding Partner- implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior. Una cubierta que será un pulmón de energía verde.

Así es la última pieza instalada en la cubierta del Nou Mestalla. / VCF

La cubierta, pieza clave del proyecto

Uno de los grandes valores del nuevo estadio del Valencia CF será, precisamente, la cubierta que tamizará la luz mediterránea protegiendo el sol y la lluvia en la totalidad de los 70.044 asientos, ampliando el efecto acústico desde la grada al campo y sobre la que se implementará una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente, en su perímetro exterior. Una cubierta que será un pulmón de energía verde y que, con esta singularidad, contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental.

Noticias relacionadas

Pero, y ¿cómo se producirá su estructura? FCC Construcción, junto a la empresa española Horta Coslada, compañía líder en el diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas como las cubiertas de estadios de fútbol del Bernabéu, Riyadh Air Metropolitano, San Mamés, Stade Vélodrome, RCDE Stadium y el Ciutat de València, es la encargada de realizar este trabajo y ya ha iniciado este proceso. En la ciudad de València también cuentan con la elaboración del Azud de l’Or del puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.