Sadiq y el Valencia, viaje al inicio de un idilio

La historia del Valencia CF y Umar Sadiq es, de momento, corta pero muy intensa. Los caminos de club y jugador se juntaron cuando ambos más lo necesitaban y se forjó una conexión que bien mereció una prolongada espera para volverse a encontrar o la apuesta económica más firme del club de Mestalla en sus años de austeridad . El nigeriano supuso un soplo de aire fresco para los valencianistas la temporada pasada y esta segunda vuelta aspira a volver a ser un revulsivo clave en su lucha, de nuevo, por la permanencia.

El idilio todavía no tiene final, pero sí un principio evidente. El día de su primer gol con la camiseta del Valencia CF, que llegó con el equipo todavía en puestos de descenso y con Carlos Corberán tratando de obrar el milagro de salvar a un equipo que venía de hacer la peor primera vuelta de su historia en una Liga de tres puntos.

Un gol que sostuvo la reacción

El escenario de ese primer gol, vestido de acto de fe y de clavo al que agarrarse, llegó precisamente en La Cerámica. En un partido en el que el Villarreal CF se adelantó y la reacción valencianista, todavía endeble (dos victorias), amenazaba con desmoronarse. Pero fue justo ahí cuando apareció Sadiq para rescatar mucho más que un punto con un gol de cabeza que supuso un fogonazo de esperanza contra un rival muy superior.

Desde ese gol, Sadiq se convirtió en algo más que un recurso. Encadenó siete titularidades consecutivas y apareció en momentos muy delicados en plena escalada. Sus dos goles frente a Osasuna no tuvieron más premio que un empate, pero el arrebato de genialidad que acompañó al del empate con un taconazo soberbio y la locura aparejada a una celebración indescifrable con los pantalones casi por las rodillas acabaron por decretar el "efecto Sadiq", que marcó dos goles más: para ganar al Real Valladolid y para empatar en Vallecas, nuevamente de la forma más heterodoxa imaginable.

Sadiq celebra su icónica diana en El Sadar / EFE

Fue la prioridad absoluta del verano

La cesión terminó, pero su nombre se colocó en lo alto de la lista de prioridades de Carlos Corberán. Y tanto el Valencia como él esperaron hasta el último día de mercado para tratar de doblegar las exigencias económicas de la Real Sociedad, una maniobra muy arriesgada que dejó al nigeriano 'atrapado' en Donosti hasta invierno por su negativa a jugar en otro lugar que no fuera Mestalla.

Y la historia, más cíclica que nunca por la getsión de Meriton, reordenó las piezas del tablero para dejarlas en una posición casi idéntica al inicio de este mes de enero: Sadiq necesitando a Mestalla para recuperar la sonrisa y el Valencia ávido de los recursos y la locura del delantero para cambiar la cara en plena lucha por evitar el descenso. Esta vez no se cometieron los errores de verano y el Valencia pagó lo que la Real quería.

Gol en el derbi y momento clave para Sadiq

Después de una accidentada readaptación al equipo, con actuaciones rocambolescas como la de Copa contra el Athletic marcando, marcándose en propia y fallando ocasiones, su entrada cambió el derbi contra el Levante por completo. Taconazo para dar continuidad a la jugada del primer gol y recurso con el cuerpo para deshacerse del defensa para marcar el segundo.

La visita a la Cerámica le llega de nuevo ante la oportunidad de ponerse la capa de héroe del Valencia CF en plena huida de la zona de abajo, con la posibilidad de sumar su primera titularidad liguera y jugando en el estadio en el que empezó un idilio que esta temporada quiere prorrogar.