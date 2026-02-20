El Valencia CF espera hoy a su último fichaje: Renzo Saravia

El Valencia CF espera hoy a Renzo Saravia. El lateral derecho argentino tiene previsto llegar este sábado a la ciudad para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato hasta el próximo 30 de junio de 2026. Carlos Corberán no cuenta con el futbolista para el partido contra el Villarreal CF, pero no se descarta que viaje a lo largo del domingo a La Cerámica para ver el encuentro de sus nuevos compañeros de vestuario. Desde este fin de semana ya es uno más.

Renzo Saravia se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Valencia CF hasta final de temporada. El club de Mestalla alcanzó un acuerdo con el lateral argentino este jueves para que refuerce la posición de lateral derecho, coja desde la lesión de Dimitri Foulquier. El objetivo es doblar la posición como en el resto de líneas y dotar a Corberán de más alternativas en el carril diestro. Además del titular Thierry Rendall, el técnico cuenta como opciones con Unai Núñez como '2' y Luis Rioja como posible carrilero en defensa de cinco.

Su proceso de adaptación no preocupa porque estará rodeado de dos argentinos como Guido Rodríguez y Lucas Beltrán. El ex del West Ham concidió con Renzo, internacional en siete ocasiones, con la selección argentina. Su mayor problema puede ser el del ritmo competitivo. El argentino no compite en partido oficial desde hace dos meses. La última vez fue el pasado 7 de septiembre de 2025 contra Vasco de Gama con 70 minutos de participación.

Libre del Atlético Mineiro

El argentino llega al Valencia con el plazo de fichajes ya cerrado por su condición de libre. Renzo estaba sin equipo después de finalizar contrato con Atlético Mineiro y después de realizar casi toda su carrera deportiva en el fútbol sudamericano volverá a probar suerte en el fútbol europeo a sus 32 años después de su corta estancia en el Porto.