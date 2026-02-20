El Valencia femenino recibe al Real Madrid B en el Puchades

Hay que ganar sí o sí. El Valencia CF Femenino recibe al Real Madrid CF B en la jornada 20 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, este domingo 22 de febrero desde las 12:00h en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF.

Las de Mikel Crespo quieren recuperar la sensación de la victoria, puesto que en la jornada 19 cayeron contra el CD Alba Funda (2-1). Hasta este partido las blanquinegras habían sumado 13 de los 15 puntos en juego en 2026: CD Tenerife B (3-0), Real Oviedo (0-3), Real Betis (0-0), CP Cacereño (2-0) y CE Europa (1-2).

Las valencianistas son 3ª con 34 puntos y las madridistas son 5ª con 29 puntos. En la ida, en la jornada 6, las nuestras vencieron a las de David Fernández con gol de Nazareth en el minuto 68 (0-1).