Sorpresa agradable para Parejo antes del Villarreal CF - Valencia CF
El centrocampista del Submarino puede volver a jugar después de una semana en la que no pudo estar contra el Levante UD por lesión
El regreso de Dani Parejo a Mestalla asoma en el horizonte. El centrocampista del Villarreal CF podría reaparecer este domingo frente al Valencia CF en un duelo cargado de simbolismo para el futbolista madrileño, que dejó una huella imborrable en el valencianismo.
Parejo, leyenda del Valencia CF por su talento, liderazgo y jerarquía en el centro del campo, se convirtió durante años en el faro del equipo en Mestalla. Su visión de juego, su precisión a balón parado y su personalidad competitiva marcaron una etapa inolvidable para la afición valencianista. Desde su salida en 2020 rumbo al Submarino amarillo, el mediocentro ha seguido compitiendo al máximo nivel, consolidándose como pieza clave del proyecto castellonense.
Sin embargo, el futbolista llega entre algodones a la cita. Arrastra molestias físicas y todavía no está al cien por cien, aunque no está descartado para el encuentro. El cuerpo técnico decidirá en las próximas horas si está en condiciones de participar en un partido que, por contexto emocional y exigencia competitiva, requiere el mejor estado posible.
Parejo no pudo disputar el último compromiso liguero frente al Levante debido a esos problemas físicos, pero su peso en el equipo es incuestionable. Antes de esa ausencia, había sido titular en nueve de los diez encuentros anteriores del Villarreal en LaLiga, demostrando que, a sus 35 años, sigue siendo el termómetro futbolístico del conjunto amarillo.
El choque ante el Valencia no será un partido más. Para Parejo, significará volver a enfrentarse al club donde alcanzó la madurez futbolística y se ganó el reconocimiento eterno de la grada de Mestalla. Si finalmente recibe el alta competitiva, el domingo vivirá una noche de emociones intensas, entre el respeto del pasado y la ambición del presente.
