Gil Manzano arbitrará el Villarreal - Valencia de la jornada 25 de LaLiga

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado al árbitro que dirigirá el derbi entre Villarreal CF y Valencia CF este domingo en La Cerámica, designando al extremeño Jesús Gil Manzano. Un nombramiento que no ha sido bien recibido por ninguna de las dos aficiones, que tienen en la memoria un sinfín de agravios y polémicas sufridas con Jesús Gil Manzano como árbitro principal.

El derbi del domingo por la noche en Vila-real será el primero partido de la presente temporada en que el de Don Benito pite al Submarino amarillo en LaLiga. Lo hizo, sin repercusión en el triunfo 0-6 en la Copa ante el Ciudad de Lucena. Mientras tanto, para los blanquinegros será la segunda ocasión en la campaña 2025/26 que se cruza con él. El pacense fue el colegiado que dirigió en la segunda fecha el Osasuna - Valencia, duelo que terminó con victoria por un gol a cero de los navarros. José Gayà vio cartulina roja en una acción en la que cazó a Víctor Muñoz tras un error en el despeje. Una decisión en la que no el capitán valencianista no tuvo nada que objetar, si bien, en la segunda parte, el colegiado anuló un gol de Arnaut Danjuma en posición dudosa.

Reencuentro también con Mouriño

No obstante, el historial de polémicas de ambos clubes con Gil Manzano es extenso. La última que 'le lió' al Valencia CF sucedió en el tramo final de LaLiga 2024/25. En Mendizorrotza se inventó un penalti en favor del Alavés. Pese a la llamada de la sala VOR, el extremeño se mantuvo en sus trece de decretar una pena máxima inexistente de Mamardashvili a Mouriño. El portero salió a despejar un balón por alto, falló y no golpeó el balón. Al caer se apoya levemente en el hombro del defensor, que cayó fingiendo un manotazo en el rostro que nunca existió. Ni le rozó. "Hasta los jugadores del Alavés nos dijeron que no era penalti", indicaron a la conclusión Mamardashvili y Pepelu.

Este domingo, el Valencia se las verá de nuevo no solo con Gil Manzano, sino también con Mouriño, actual jugador del Submarino.

Tuvo que pedir perdón a Mestalla

Esta no fue la primera vez que el pacense se la juega al Valencia. En un Valencia - Barcelona en enero de 2020 acabó pidiendo perdón a Mestalla tras una acción inverosímil. En el minuto 42 dejó una de las imágenes más curiosas mostradas por un árbitro en los últimos años. Maxi Gómez recibió un balón de Kondogbia en el centro del campo, por detrás apareció Umtiti, que le hizo una clara falta, en ese instante el colegiado pidió seguir la jugada, pero, en cuanto el balón llega a Carlos Soler lanzando la contra hacia Ferran Torres en la banda, Gil Manzano, de modo inexplicable, cambió de parecer. Pitó la falta y cortó un contragolpe claro en el que Ferran se dirigía a la portería barcelonista.Tras no aplicar la ley de la ventaja, en una jugada manifiesta para anotar gol, Gil Manzano pidió perdón juntando las manos al darse cuenta de su error.

El momento en que pidió perdón tras una no aplicación de la ley de la ventaja que perjudicó clarísimamente al Valencia CF / Movistar Plus

Dos años más tarde, en la derrota del Camp Nou, Gil Manzano se sacó de la 'chistera' un penalti de José Luis Gayà a Ansu Fati que dio la vuelta al mundo por injusto. Estas fueron las palabras del capitán che, llenas de indignación: "Todos coinciden que toco el balón antes. Las tomas siempre engañan. Falta ver cómo se ha visto en la televisión, en unas me dicen que se ve muy claro que toco el balón y en otra puede parecer que hay contacto. Pero yo toco el balón y es lo de siempre, pitan lo que quieren".

En Vila-real se acuerdan de los penaltis del derbi en 2024

En Vila-real, por su parte, la designación tampoco ha gustado nada. El serial en contra es amplio. En febrero de 2017, expulsó a Fran Escribá después de decretar un penalti por manos involuntarias de Bruno en favor del Real Madrid, al que le perdonó una pena máxima de Marcelo. Los blancos se llevaron los tres puntos (2-3). Tres años más tarde, en marzo de 2020, en un Athletic - Villarreal señaló unas inexistentes manos de Pau en el área y, en los últimos minutos, pasó por alto y sin revisión un penalti mucho más claro de Unai Núñez, hoy valencianista, sobre otro ex de Mestalla, Paco Alcácer.

En febrero de 2021, invalidó un golazo de Dani Raba, que hubiese servido para igualar en los instantes finales el choque con el Betis, al aplicar erróneamente la ley de la ventaja. Dos años después, en enero de 2023, el Madrid eliminó al Submarino de la Copa (2-3) tras obviar Gil Manzano en el tramo final un penalti de Militao a Morales.

Por último, los amarillos recuerdan con amargo sabor el derbi de Mestalla en enero de 2024. Ganaron los blanquinegros (3-1) anotando dos penaltis, de los que se quejó el Submarino, al entender que en el primero Gil Manzano castigó con exceso un roce de Terrats sobre Hugo Duro. Y, en el segundo, unas manos de Altimira, que había sido previamente empujado.

El VAR para Del Cerro

Con Gil Manzano, el morbo arbitral está asegurado en el duelo que cerrará la jornada del domingo en LaLiga. El extremeño estará asistido por Ángel Nevado y Javier Martínez. El videoarbitraje estará a cargo de Carlos del Cerro, asistido por Juan Luis Pulido Santana.

Noticias relacionadas

Finalmente, entre Liga y Copa, Gil Manzano ha arbitrado al Villarreal en 33 ocasiones, con un balance de 13 victorias, diez empates y diez derrotas. Al Valencia CF, por su parte, le ha pitado en 39 ocasiones entre Liga, Copa y Supercopa. El balance es de 15 victorias, diez empates y 14 derrotas.