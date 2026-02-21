En Directo
Carlos Corberán confirma la duda de Lucas Beltrán para La Cerámica
El entrenador del Valencia CF "está centrado en competir" el duelo contra el Villarreal porque es "especial" e "importante"
NIVEL DEL CENTRO DEL CAMPO
"Está bien ocupado, tenemos cinco jugadores en esa posición y diferentes perfiles. Eso algo que nos gusta y algo que pedimos, Guerra y Ugrinic son mñas '8'. Luego Pepelu y Guido son más posicionales y luego Santamaría puede alternar. Ahí está la riqueza. Para mí tienen la misma importancia los que empiezan el partido y los que lo acaban"
¿CÓMO PERCIBES ESTE PARTIDO?
"Todos los partidos entre equipos de la Comunidad Valenciana son especiales. Cada partido el equipo tiene que jugarlo para sumar los tres puntos por la situación clasificatoria y así lo vamos a vivir. Es especial por ser de la Comunidad e importante por la situación actual"
¿CÓMO ESTÁN LOS LESIONADOS?
"Vuelve Copete, entran también tanto Thierry como Danjuma. Diego sigue fuera y el jugador que es duda es Lucas Beltrán por molestias en la rodilla y veremos cómo evoluciona"
¿QUÉ OPINA DE LAS PALABRAS DE MARCELINO?
"Estamos en el momento actual de la temporada, no tenemos los puntos que queremos, estamos muy centrados en mejorar en cada partido. Respeto mucho a Marcelino no entro a valorar sus palabras. Nos centramos en nuestro presente"
¿EL PARTIDO DEL AÑO PASADO SIRVE DE REFERENCIA?
"Aporta confianza aunque lo importante es lo que va a suceder mañana"
¿CÓMO SE TRABAJA PARA UN PARTIDO COMO EL VILLARREAL?
"Es un buen equipo, con un buen entrenador y una buena plantilla. Así lo vivimos, con las ganas que tenemos de seguir sumando puntos, las ganas del nivel del rival que vamos a enfrentar y desde ese compromiso afrontarlo lo mejor posible"
¿CÓMO VA A PROTEGERSE DE LAS ARMAS DEL VILLARREAL? ¿CÓMO HA TRABAJADO EL POSICIONAMIENTO DE MOLEIRO?
"Es verdad que en el fútbol actual las estructuras se modifican mucho. Ellos salen con un lateral derecho corto y una línea de tres y jugadores por dentro en un cuadrado. En defensa es un equipo reconocible en 4-4-2. Transitan muy rápido y tienen buen trato con el balón."
THIERRY EN LA CONVOCATORIA
"Está disponible y en cuanto a jugadores que no forman parte de la plantilla no contesto"
ESTADO LATERAL
"Siempre me centro en el rendimiento de mis futbolistas. Ya dije que el Valencia iría al mercado por la lesión de Foulquier, y el Valencia irá al mercado en las próximas horas y Thierry está preparado y disponible"
