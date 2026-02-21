Carlos Corberán confirma la duda de Lucas Beltrán para La Cerámica

¿CÓMO VA A PROTEGERSE DE LAS ARMAS DEL VILLARREAL? ¿CÓMO HA TRABAJADO EL POSICIONAMIENTO DE MOLEIRO?

"Es verdad que en el fútbol actual las estructuras se modifican mucho. Ellos salen con un lateral derecho corto y una línea de tres y jugadores por dentro en un cuadrado. En defensa es un equipo reconocible en 4-4-2. Transitan muy rápido y tienen buen trato con el balón."