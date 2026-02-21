La sorprendente nueva vida del exjugador del Valencia CF John Carew

El exfutbolista John Carew, conocido por su paso por clubes europeos como el Valencia CF, ha dado un paso significativo en su carrera artística al ser confirmado como parte del elenco de la tercera temporada de la serie noruega Home for Christmas, uno de los títulos internacionales de Netflix.

La producción, que se estrenó globalmente en la plataforma el pasado 12 de diciembre de 2025, sigue la historia de Johanne, una mujer noruega que navega por el amor, la familia y las expectativas sociales durante la temporada navideña. En esta nueva entrega la serie introduce varios rostros nuevos, entre ellos el de Carew, quien interpreta al personaje Adrian junto al resto del reparto encabezado por Ida Elise Broch.

Home for Christmas (original del país escandinavo) ha sido uno de los contenidos más seguidos de Netflix durante las fiestas, combinando comedia romántica y drama con un enfoque emocional que ha encandilado a espectadores de distintas partes del mundo. La llegada de Carew al elenco no solo aporta un perfil inesperado para la ficción, sino que también subraya la evolución profesional del noruego tras retirarse del fútbol profesional y dedicarse al mundo de la interpretación.

Caras frescas

La introducción de nuevos personajes como el de Carew busca refrescar la narrativa de la temporada, presentando dinámicas distintas para la protagonista y abriendo nuevas líneas argumentales que se suman a la ya tradicional mezcla de humor, romance y espíritu navideño que caracteriza a la serie.

Con esta participación en una producción internacional accesible en más de 190 países, Carew continúa consolidando su perfil como actor en Europa, tras una trayectoria en pantalla que ha incluido cine y televisión desde su retirada del fútbol en 2012.