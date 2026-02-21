Hacer del Antonio Puchades un fortín

Hacer del Antonio Puchades un bastión inexpugnable. Con esa misión entre ceja y ceja, recibe el Valencia CF al filial del Real Madrid este domingo (12:00 horas). El conjunto que dirige Mikel Crespo todavía no sabe lo que es perder en casa en 2026. De hecho, la última derrota en feudo taronja data del 13 de diciembre frente al Barça B. Desde entonces, dos victorias y un empate avalan el gran trabajo del equipo blanquinegro en tierras valencianas. Y parte de ese mérito también hay que reconocérselo a la afición, que siempre está al pie del cañón. “Sabemos que junto a la afición vamos a dar un muy buen nivel”, aseguró el técnico vizcaíno en la previa del partido.

Las ches afrontan el duelo con la necesidad moral de resarcirse del golpe del último partido. El Alba Fundación consiguió, por primera vez en la temporada, encadenar dos victorias consecutivas a costa de un Valencia CF que no tuvo su mejor día. “Es una derrota dura, sobre todo, por las sensaciones que dejamos. Creo que fue un partido con mucho factor externo y ahí ellas se adaptaron mejor de lo que nosotras”, confesó Mikel Crespo. Pero ese partido ya es pasado. “Hemos puesto el foco en nosotras, en volver a ver esas señas de identidad que nos identifican y que estábamos viendo en el equipo en los últimos partidos y que, quizás, en el último partido no lo vimos lo suficiente”, añadió. Una derrota por 2-1 que puso fin a la racha invicta de seis partidos que ostentaba el Valencia CF.

El Valencia CF prepara el partido contra el filial del Real Madrid / Valencia CF

Con el recuerdo de la ida

El Real Madrid B es un rival de armas tomar. En su plantilla cuenta con futbolistas que ya han debutado en el primer equipo como Noe Bejarano o Naiara Sanmartín, quien es la máxima goleadora de Primera Federación con 13 dianas. "Hay que adaptarse a un rival muy potente y muy dinámico. Es un rival con jugadoras en el duelo individual, tanto defensivo como ofensivo, muy fuertes y que tienen una técnica individual muy buena. Al final son jugadoras jóvenes, con una proyección o unas miras muy altas y que compiten muy bien, ya lo están demostrando", reconoció el vizcaíno. Pero el partido de la ida recuerda que todo es posible. En la Ciudad Real Madrid las blanquinegras vencieron por la mínima con un gol de Nazareth, tras aprovechar un rechace después de un saque de esquina botado por Monente.

Tres semanas sin competición

Una vez deje de rodar el balón por el Antonio Puchades, tendrán que pasar 21 días hasta que la competición se reanude. O lo que es lo mismo: casi tres semanas. El parón por selecciones dará oxígeno al equipo, que aprovechará estas semanas para seguir puliendo detalles y ajustar mecanismos con el objetivo de ofrecer su mejor versión en el tramo más importante y exigente de la temporada. En ese contexto, el vestuario y el míster confían en que el último resultado refuerce la dinámica de trabajo. “Irte con un más tres te da ese plus de confianza y ese plus de positividad a la hora de trabajarlo”, concluyó Mikel Crespo.