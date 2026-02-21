Última hora con la vuelta de Thierry: Corberán desvela sus posibilidades ante el Villarreal CF

El Valencia CF se mide al Villarreal CF este domingo en un partido complicado y que volverá a poner a prueba el estado de forma del cuadro de Corberán lejos de Mestalla. En los últimos tres choques, tras la derrota dura en Balaídos, el Valencia CF ha conseguido dos victorias y solo ha caído en una ocasión, ante el Betis y en el último suspiro. Ahora, en esta cita ante uno de los mejores equipos de LaLiga como local, el cuadro de Mestalla recupera a Thierry Rendall, como así ha asegurado el técnico Carlos Corberán.

Situación del lateral

"Siempre me centro en el rendimiento de mis futbolistas. Ya dije que el Valencia iría al mercado por la lesión de Foulquier, y el Valencia irá al mercado en las próximas horas y Thierry está preparado y disponible".

Estado de Thierry y fichaje de Renzo

"Está disponible y en cuanto a jugadores que no forman parte de la plantilla no contesto".

Danjuma y Copete, más opcioones de titularidad de Thierry

"Vuelve Copete, entran también tanto Thierry como Danjuma. Diego sigue fuera y el jugador que es duda es Lucas Beltrán por molestias en la rodilla y veremos cómo evoluciona".

Copete y Guerra, en uno de los entrenamientos semanales antes de viajar a Burgos / VCF Media

En definitiva, el técnico recupera efectivos con Copete, Thierry y Danjuma y además suma más alternativas al equipo tras los buenos minutos de Javi Guerra en el encuentro ante el Levante, así como el rendimiento de Unai Núñez cuando ha tenido que jugar tanto de central como de lateral.

Renzo Saravia ya está en España

En cuanto al lateral derecho, el argentino, aunque Corberán no quiso hablar sobre su situación porque aún no es oficial, al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa del técnico valencianista, el jugador aterrizaba en Madrid a la espera de llegar a Valencia en las próximas horas.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el Valencia CF ya ha dado de baja de LaLiga a Foulquier y consigue con el lateral derecho sumar opciones dentro de un mercado tan complicado como era el mercado de laterales libres. En cualquier caso, más allá de esa incorporación, el equipo ya está centrado en el encuentro de este domingo ante el Villarreal.