Alineaciones probables en el derbi Villarreal - Valencia

El Villarreal CF - Valencia CF revive el derbi que se ha consolidado en la Liga a lo largo del siglo XXI. Solo el Barça - Espanyol se ha jugado más veces que el enfrentamieto entre amarillos y blanquinegros desde el principio de la década de 2000 en LaLiga. Un cuarto de siglo en que el Submarino ha emergido hacia posiciones de honor igualando las fuerzas con los de Mestalla y, aprovechando la nefasta etapa de Peter Lim, superándolos en términos numéricos en la Liga.

La hegemonía futbolística en la Comunitat vuelve a ponerse en liza en una cita este domingo en la que las bajas también marcarán (21:00 horas, La Cerámica). Jugadores de relevancia como Gerard Moreno o el argentino Lucas Beltrán, ausencia de última hora en la convocatoria de Carlos Corberán, se lo van a tener que perder.

Marcelino García, técnico del Villarreal y el homre que le dio su último título al Valencia, cuenta con las bajas confirmadas, todas por lesión, de los siguientes jugadores: Juan Foyth, Logan Costa, ambas de larga duración, Kambwala, Pau Cabanes, Kambwala y Gerard Moreno.

Por su parte, Carlos Corberán recuperará a José Copete, que regresa de sanción, aunque sigue con una lista considerable de ausencias por motivos físicos. Ni Diakhaby ni Foulquier van a poder participar ya en lo que resta de temporada. Julen Agirrezabala continúa lesionado de los isquios y no se le espera hasta el próximo mes. Además, Diego López se quedó fuera poco antes del derbi ante el Levante y sigue fuera por molestias. También Lucas Beltrán, por un dolor en la rodilla.

Mientras el Villarreal podrá contar con Dani Parejo tras superar unas molestias, el Valencia hace lo propio con Arnaut Danjuma y Tierry Rendall.

Aineaciones probables en ambos equipos

Los onces probables en uno y otro conjunto de la Comunitat Valencia serían los siguientes:

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Mouriño, Renato Veiga, Pedraza; Parejo, Gueye, Moleiro, Buchanan; Pépé y Mikautadze.

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Tárrega, Copete, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra, Luis Rioja, Danjuma y Sadiq.