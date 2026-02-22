Copete: "No hemos sido contundentes en las áreas y por eso nos vamos con las manos vacías"
El central del Valencia CF prefiere sacar conclusiones positivas a pesar de la derrota: "Me quedo con la actitud del equipo y el dominio de la posesión frente a todo un Villarreal"
El Villarreal CF se ha impuesto (2-1) al Valencia CF en el derbi regional disputado en La Cerámica. Uno de los protagonistas en al campo y el 'flash' de Movistar ha sido Copete. El central ha reconocido al final del partido que "no hemos sido contundentes en las áreas y nos vamos con las manos vacías". A pesar de la derrota, ha querido extraer conclusiones positivas. "Me quedo con la actitud del equipo y el dominio de la posesión frente a todo un Villarreal, esto queda mucho y hay que recuperarnos y ganar el siguiente partido en casa". Estas han sido sus palabras:
Lectura partido
En la segunda parte se pudo conseguir más, hemos competido más, hemos tenido ocasiones y no las hemos aprovechado. Ha sido un poco superior y por eso se lleva los tres puntos. El equipo ha competido bien, pero no hemos sido contundentes en las áreas y nos vamos con las manos vacías. El equipo ha salido bien plantado en el campo, te empatan muy rápido, pero me quedo con lo positivo, como el equipo ha dado la vuelta, hemos dominado más en la segunda parte, pero no hemos aprovechado las ocasiones.
Penalti
Son circunstancias...con el fútbol moderno, una mano ahí.... te condena un penalti que es dificil, peor no hay excusas, hay que seguir.
Positivos
Me quedo con la actitud del equipo y el dominio de la posesión frente a todo un Villarreal, esto queda mucho y hay que recuperarnos y ganar el siguiente partido en casa.
