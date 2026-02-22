CRÓNICA | El Villarreal se lleva el derbi y le saca al Valencia... ¡25 puntos!

El derbi de La Cerámica cae del lado del Villarreal CF, después de que el equipo anfitrión remontase, en 25 minutos, el gol desde los once metros con el que Largie Ramazani había abierto la lata. Los goles de Comesaña y Gueye, este segundo en el añadido del primer tiempo, valieron a los amarillos para llevarse los tres puntos y rebasar la barrera de los 50 puntos -tienen 51- en 25 jornadas. Una cifra, por cierto, que el Valencia CF de Peter Lim ha sido incapaz de alcanzar en las últimas cinco campañas. Un indicativo del cambio de poder que la diferencia de gestiones en uno y otro club ha obrado. Razón por la cual, los valencianistas recibirán el próximo fin de semana a Osasuna con la tensión, ya normalizada en Mestalla, de pelear por alejarse cuanto antes del descenso. La renta, con 26 unidades, sigue siendo limitada: dos puntos.

La estrategia en ambos lados marcó el comienzo del derbi. Mientras Carlos Corberán sorprendió con Guido Rodríguez y Javi Guerra en la zona media y el suizo Filip Ugrinic en un extremo, acompañando en ataque a Ramazani y Sadiq, Marcelino apostó a quemar las naves por el costado derecho. Allí Nicolás Pépé llevó de cabeza a José Luis Gayà, dañando poco a poco la frágil resistencia del Valencia hasta que los amarillos obraron la remontada.

Los visitantes construyeron en defensa una línea de cinco con la misión de cerrar caminos a los locales. Nadar y guardar la ropa, a la espera de que se diera la ocasión. En una de esas, un robo de Ramazani pudo haber dejado a su amigo Umar Sadiq solo ante Luiz Júnior, pero el nigeriano no atinó en el control. Sin embargo, minutos más tarde, el delantero centro estuvo listo y en una incursión en el área se la lio a la zaga amarilla. El portero lo derribó con el brazo y, tras la revisión en la sala VOR, Gil Manzano decretó el punto de penalti.

Luis Rioja tomó el balón, aunque a la postre se lo cedió a Ramazani. Frío y tranquilo, el belga burló al meta brasileño con un disparo raso a su izquierda (0-1, m. 27). La pareja Sadiq-Ramazani, lo mejor de los ches, volvía a dar frutos.

Largie Ramazani, en el momento de lanzar el penalti / LaLiga

La temperatura del derbi subió. La Cerámica reclamó una pena máxima por un supuesto golpe de Gayà a Pépé que no existió. Las protestas derivaron con una expulsión en el banquillo amarillo, la del hijo de Marcelino, uno de los preparadores físicos del conjunto 'groguet'.

El objetivo de los visitantes pasaba por aguantar las acometidas que se avecinaban... y la zaga valencianista no estuvo a la altura. En un balón colgado un error flagrante de José Copete le regaló el empate en bandeja a Santi Comesaña (1-1, m. 31).

Las interrupciones constantes, así como las revisiones del VAR, alargarían en demasía el final de la primera mitad, una circunstancia que la encajó mucho peor el Valencia, de más a menos ante un Submarino que estaba emergiendo en el partido mientras Pape Gueye ganaba el medio campo. Un cabezazo de Pépé no entró en las redes de milagro. El que obraron las piernas de Dimitrievski y la cabeza, ahora sí, de Copete.

Gil Manzano y el VAR de Del Cerro Grande

A punto de concluir el primer asalto, Gil Manzano volvió a mirar la pantalla a instancias de Del Cerro Grande por unas manos de Ramazani en el área. Gueye engañó en el lanzamiento posterior desde los once metros al guardameta normacedonio (2-1, m. 51). Instantes después, en las últimas acciones antes del descanso, Mikautadze enroscó un derechazo que se marchó desviado por escasos centímetros, y Guerra remató contra la defensa.

Como casi siempre, al Valencia, ordenado, le faltó calidad en las áreas. Justo de lo que el Villarreal, sobre todo en ataque, va sobrado. El único chut a portería en los primeros 45 minutos para los de Corberán fue el del penalti anotado por Ramazani.

La segunda parte empezó con el mismo barullo del principio del duelo. Los del 'Cap i Casal', vestidos de grana, querían pero no podían. El Villarreal, mientras tanto, con el marcador a favor contemporizaba, más replegado que de costumbre, a la espera de un golpe definitivo.

Así, durante la primera mitad del segundo periodo apenas pasó nada. Ni siquiera en los banquillos, donde solo movió ficha, obligado por las molestias de Gueye, Macrelino. Entró Thomas Partey. Y, llegado el minuto 70, el primero que volvió a tomar la delantera con los cambios fue el entrenador local. Pedraza y Buchanan aparecieron en la escena dando descanso a Moleiro y Ayoze. Al minuto, Corberán reaccionó con Danjuma y Thierry, en lugar de Ugrinic y Unai Núñez, respectivamente.

Ayoze y Guerra compiten por la pelota / LaLiga

Escaso de ocasiones de gol, Danjuma erró una de oro puro servida por Sadiq en el minuto 78. El africano le asistió perfectamente a la carrera al espacio, el neerlandés ganó en velocidad a Mouriño, pero, solo delante de Luiz Júnior, este se le hizo demasiado grande. La detuvo con la manopla a ras de césped. Poco después, de nuevo Sadiq vio al espacio al '7', aunque esta vez Luiz Júnior se anticipó en la salida.

La entrada de Hugo Duro por Luis Rioja permitió al ex de la Real Sociedad retrasarse unos metros y participar en la creación ofensiva. Los centrocampistas amarillos sufrieron con esa presencia de Sadiq entre líneas. La manera con la que Marcelino trató de contrarrestarlo fue con Dani Parejo, leyenda a ambos lados del derbi, para apoderarse del balón.

Cánticos de "Peter, quédate"

André Almeida le dio un impulso ofensivo que el Valencia no había tenido con el orden estático de Guido Rodríguez. En los minutos finales, el equipo de Corberán se liberó y buscó el tanto de la igualada con el ahínco que anteriormente le había faltado. Luiz Júnior abortó un mano a mano con Sadiq, que estaba en posición dudosa. Y, a la postre, un remate de cabeza del desgarbado ariete valencianista se marchó elevado. Renato Veiga y el resto de jugadores amarillos celebraron que el balón no encontró portería con la alegría de saberse vencedores del derbi. El Submarino, afianzado en plazas de Champons, ya está a una sola victoria de igualar el cara a cara histórico en partidos oficiales con el club más laureado de la Comunitat Valenciana, el Valencia CF. No es de extrañar que en La Cerámica se oyera en varias ocasiones el "Peter, quédate".

Ficha técnica

2.- Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Pépé (Alfon, min. 83), Comesaña (Parejo, min. 83), Gueye (Thomas Partey, min. 57), Moleiro (Buchanan, min. 69); Ayoze (Pedraza, min. 69) y Mikautadze.

1.- Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez (Thierry, min. 69), Cömert, Copete, Gayá (Jesús Vázquez, min. 78); Guido Rodríguez (Almeida, min. 87), Ugrinic (Danjuma, min. 69); Ramazani, Javi Guerra, Luis Rioja (Hugo Duro, min. 78) y Sadiq.

Goles: 0-1, min. 27: Ramazani, de penalti. 1-1, min. 31: Comesaña. 2-1, min. 45+6: Gueye, de penalti.

Árbitro: Jesús Gill Manzano (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Mikautadze y Mouriño por el Villarreal y a Javi Guerra, Ramazani, Unai López y Sadiq por el Valencia. Expulsó con roja directa a un miembro del cuerpo técnico del Villarreal en el minuto 30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 19.233 espectadores, 600 de ellos aficionados del Valencia. En los prolegómenos del partido se rindió homenaje a los jugadores de la cantera del Villarreal y del Valencia que se proclamaron campeones de España con la Selección Valenciana Sub-14.