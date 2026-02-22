En Directo
Carlos Corberán: "Nos han fallado detalles para llevarnos un mejor resultado"
Las palabras del entrenador del Valencia CF tras la derrota en La Cerámica
FINALIZA LA RUEDA DE PRENSA DE CORBERÁN
¿CREE QUE SE VA A LUCHAR HASTA AL FINAL POR NO BAJAR?
"No sabemos el futuro. Tenemos que pensar en el siguiente partido y cuando no consigues victorias analizar por qué. Hoy ha sido una pena porque era la oportunidad de dar un paso en la clasificación. Nos han fallado detalles que nos han permitido llevarnos hoy un mejor resultado"
¿CREES QUE EL EMPATE ES JUSTO?
"No creemos en la mala suerte. Nos gusta responsabilizarnos de lo que hacemos, las podemos defender mejor. Tenemos que analizarlo y esa es la mejor forma de cambiarlas"
¿QUÉ CAMBIA EN LA SEGUNDA PARTE?
"El Villarreal ha tenido dominio en los primeros minutos pese a no dañarnos. Luego hemos conseguido transitar en campo contrario y en una de esas acciones de campo rápido hemos tenido el penalti. En ese momento la contundencia en las áreas ha definido hacia adónde ha ido el partido. En la segunda parte ibas perdiendo y no quedaba otra que atacar, el equipo lo ha hecho pero no hemos materializado. Han sido más claras las que hemos fallado que las que ha metido el Villarreal para llevarse el partido"
¿QUÉ SENSACIÓN LE QUEDA?
"Insatisfechos por completo, creíamos en nuestras posibilidades. Nos ha faltado fútbol en la primera parte, nos ha faltado hacer en la primera parte en el partido que hemos hecho en la segunda"
