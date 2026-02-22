Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Corberán: "Nos han fallado detalles para llevarnos un mejor resultado"

Las palabras del entrenador del Valencia CF tras la derrota en La Cerámica

Carlos Corberán en el banquillo de La Cerámica

Carlos Corberán en el banquillo de La Cerámica / EFE

Iván Carsí

