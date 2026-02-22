Carlos Corberán: "Nos han fallado detalles para llevarnos un mejor resultado"

¿CREE QUE SE VA A LUCHAR HASTA AL FINAL POR NO BAJAR?

"No sabemos el futuro. Tenemos que pensar en el siguiente partido y cuando no consigues victorias analizar por qué. Hoy ha sido una pena porque era la oportunidad de dar un paso en la clasificación. Nos han fallado detalles que nos han permitido llevarnos hoy un mejor resultado"