Empate del Valencia CF contra el Real Madrid B en Paterna

Empate entre Valencia CF Femenino y Real Madrid CF B en el Puchades, con goles de Noe Bejarano en el minuto 16 y de Yasmin, de penalti, en el 83. La primera mitad fue algo más de las visitantes, mientras que las de Mikel Crespo supieron resarcirse en la segunda, mereciendo el empate e incluso con muchas opciones de ganar en el último tramo.

El partido entre valencianistas y madridistas comenzaba con dos equipos muy ofensivos, decantándose ligeramente la balanza del lado local en cuanto a llegadas más claras, sobre todo con el protagonismo de Marcano, por banda diestra, y de Tere, cuyo chut en el minuto 7 golpeaba el larguero.

Más eficientes eran las visitantes y Noe Bejarano conseguía el 0-1 en el minuto 16. En este contexto debían saber desenvolverse las blanquinegras, con las de David Fernández no tan volcadas para sorprender a la contra.

Las de Mikel Crespo elaboraban con rapidez para intentar agrietar la disposición sobre el verde de las madrileñas. En cada duelo imperaba la intensidad sin una escuadra claramente vencedora.

La tensión, palpable, se imponía a la buena toma de decisiones por parte de ambos conjuntos en zona de ataque. La posesión, bien de unas bien de otras, no se traducía en ocasiones destacables y con 0-1 acababa una primera parte igualada y tan solo desequilibrada por el gol de Noe Bejarano.

El Valencia CF Femenino afrontaba la segunda mitad con la necesidad de recuperarse de unos difíciles primeros 45 minutos. El Real Madrid CF B abordaba estos segundos con la tranquilidad del marcador a favor.

Marina, en el minuto 56, evitaba el 0-2 con una excelente mano tras disparo de Noe Bejarano. Mikel Crespo movía el banquillo en el 59 y Yasmin y Sánchez sustituían a Soler y Celia.

Con media hora más añadido para el final, las valencianas subían un punto las revoluciones. Las madrileñas, por su parte, continuaban bien situadas sobre el campo. El tiempo transcurría en contra de los intereses de las del Puchades, que veían como el poste izquierdo de Marina repelía un derechazo de Noe Bejarano en el minuto 72.

El choque entraba en una fase de disputa sin tregua, con las valencianistas metiendo en su área a las madridistas.

Marina y Laia impedían el 0-2 y el 1-1 respectivamente en el minuto 80; pero Yasmin ponía el 1-1 en el 83 al transformar el penalti cometido sobre Marcano. Las del Puchades lo estaban mereciendo.

Iba a seguir insistiendo el Valencia CF Femenino frente a un Real Madrid CF B superado en muchos momentos en el tramo final de la segunda mitad, aunque el electrónico iba a reflejar el 1-1 con el pitido final.

FICHA TÉCNICA

1 – Valencia CF Femenino: Marina, Tamarit (c), Lena Pérez, Celia (Sánchez, min.59), Nazareth, Marcano, Monente (Gema, min.73), Rebecca E., Tere (Saray, min.81), Esther (Noa, min.81), Soler (Yasmin, min.59).

Banquillo: Jana, Gema, Mascarell, Yasmin, Sánchez, Saray, Noa.

Entrenador: Mikel Crespo.

1 – Real Madrid CF B: Laia, Noe Bejarano, Claudia, Adri, Alicia (Pau, min.76), Bibi (Rodao, min.76), Bea (Nai, min.64), Noe Llamas, Oihane, Valle, Zuazo.

Banquillo: Téllez, Nai, Candela, Rodao, Toko, Pau, Rascón.

Entrenador: David Fernández.

Goles: 0-1, Noe Bejarano (min.16); 1-1, Yasmin (min.83).

Árbitras: principal, Nuria Sánchez; asistente 1, María Lafuente; asistente 2, Ángela Martín. Tarjeta amarilla para Nazareth (min.31), Marcano (min.48), Tamarit (min.58), Zuazo (min.82), Candela (min.86), Lena Pérez (min.89) y Noa (min.93).

Noticias relacionadas

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF (Paterna) ante 553 espectadores.