El gol más especial de Sergi Canós y una dura confesión

Los últimos años de carrera de Sergi Canós Tenés no han sido nada sencillos. Lo que parecía que iba a ser el inicio de un bonito capítulo con su regreso a casa, a Mestalla, para estar cerca de su familia, acabó por convertirse en el principio de una situación muy complicada. Llegó al equipo en el tramo final de mercado, su adaptación no fue como la esperaba y en febrero la triste noticia del fallecimiento de su madre, Alicia, fue un golpe imposible de asimilar.

Problemas físicos, anímicos... El jugador de Nules nunca se encontró a sí mismo en el Valencia CF y el pasado mercado de verano tomó a decisión de marcharse al Real Valladolid, tratando de reconectar en Segunda División y recuperar la confianza.

Sergi Canós celebra un gol con el Real Valladolid / RVLL

Pucela, tierra convulsa

Pero el Pucela, lejos de ser el clásico equipo que baja y su objetivo es ascender de nuevo, pujando en la zona alta de la tabla, está siendo un polvorín y un un combinado más bien de la zona baja. Hace una semana, de hecho, la plantilla recibió insultos a su llegada al entrenamiento.

El contexto no está siendo nada favorable para renacer, pero este fin de semana lograron rascar un punto en El Molinón con el estímulo de la llegada de Fran Escribá. Uno de los goleadores fue Sergi Canós Tenés, que después del partido dejó una confesión muy dura sobre lo que han sido los últimos años para él.

Una dedicatoria y una confesión

"Tenía muchas ganas de meter gol con el Real Valladolid y el primero se lo quería dedicar a ella. Llevo tres años desde que se fue sin levantar cabeza y este gol es para ella. Si cada gol puedo dedicárselo, toda mi familia estará contenta", confesaba sobre su pérdida.

El castellonense, por otra parte, quiso lanzar un mensaje positivo tras el estreno de Escribá: "Una pena que no haya servido el gol para ganar. Hemos hecho un gran partido. El míster me ha dado confianza y el partido me ha servido para demostrar quién soy. Noto que he vuelto a ser yo. El Real Valladolid tiene que ir a ganar a todos los campos, pero especialmente hoy con el míster. Le hemos echado mucha energía. Tenemos que irnos contentos con la imagen, pero el punto nos sabe a poco", ponía de manifiesto.