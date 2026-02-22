Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en La Cerámica contra el Villarreal CF

Stole Dimitrievski (5): No pudo hacer nada en los goles y realizó alguna buena parada.

Unai Núñez (5'5): Volvió a jugar de lateral diestro/central derecho según la fase del juego e hizo un partido nuevamente correcto en defensa y, naturalmente, sin vuelo en ataque. Está aportando rendimiento inmediato.

José Copete (5): No estuvo al nivel que acostumbraba antes de su partido de sanción. Falló en el primer gol del Villarreal y llegó tarde a varias jugadas. También salvo un gol en la primera parte casi sobre la línea.

Eray Cömert (5'5): Fue el defensor más ordenado del equipo y el principal encargado de sacar el balón jugado. No tuvo ningún error defensivo importante.

José Luis Gayà (5): Mucho mejor en ataque que en defensa el capitán. Aprovechó su rol de carrilero para darle mucha altura a su equipo por el flanco izquierdo, pero sufrió a la espalda por la profundidad de Nicolas Pepe.

Guido Rodríguez (5): Sin balón demostró que es un ‘6’ de raza. Fue al suelo, estuvo bien colocado en todas las acciones e hizo alguna buena falta. Con la pelota apenas tuvo protagonismo hasta el tramo final con el equipo volcado en busca del empate.

Filip Ugrinic (5): Actuación dinámica, pero sin trascendencia. El suizo buscó aparecer de forma constante, ofreció líneas de pase sin parar y se vació sobre el campo, pero sus acciones no gozaron de la profundidad necesaria en el último tercio del campo.

Javi Guerra (5'5): Le dieron la oportunidad ante la lesión de Lucas Beltrán y sus buenos minutos en el Ciutat. Su primera parte fue muy discreta y en la segunda intentó tirar del carro del equipo, pero sin acabar de culminar sus acciones en el tramo definitivo.

Luis Rioja (5): Otro partido de derroche e inteción sin éxito de Luis Rioja. Jugó con todo el carril para él por la presencia de Unai como lateral en su costado y el trabajo prestado no le dio los frutos que merecía.

Largie Ramazani (6): Volvió a marcar. El belga tiró de nuevo un penalti con toda la sangre fría del mundo mirando al portero en todo momento para superarle sin sobresaltos No tuvo continuidad en su juego.

Umar Sadiq (7): Agente del caos. Casi todo lo que pasó en ataque a favor del Valencia CF fue gracias al nigeriano, que las batalló todas, se descolgó a las bandas, filtró pases... El ariete generó un penalti a favor de su equipo que marcó Ramazani y se lo dejó todo en el campo. Tuvo un remate de cabeza en el último minuto.

Sadiq persigue a Ayoze Pérez / LaLiga

Los cambios no surtieron efecto

Thierry Rendall (3): Salió para que la banda derecha pudiera tener vuelo después de haber jugado con un central en el lateral la primera hora de juego. Pero todos los balones que le llegaron murieron en sus botas. Mal nivel del luso.

Arnaut Danjuma (4): Volvía pitado a La Cerámica y tuvo una ocasión clarísima para empatar el partido, pero en el mano a mano la falló estrepitosamente con un disparo al medio.

Hugo Duro (4): Entró para reforzar las posibilidades ofensivas del Valencia CF, pero no tuvo ningún protagonismo.

Jesús Vázquez (5'5): Enérgico impacto en el partido. Le robó un buen balón a Mikautadze y buscó ganar metros con la pelota.

André Almeida (-): No tuvo tiempo de nada.