Villarreal - Valencia: un cuarto de siglo de derbis y luchas de poder

Este domingo, a las 21:00 horas, el estadio de La Cerámica será escenario de un duelo especial: Villarreal CF y Valencia CF vivirán el derbi valenciano más habitual en la elite del fútbol. La decadencia de los blanquinegros en la última década, unida al crecimiento sostenido de los amarillos, provoca que la balanza se haya ido equilibrando y el Submarino amarillo se presente esta noche en su feudo con la posibilidad de colocarse a una solo victoria de las 25 obtenidas por los de Mestalla desde el primer enfrentamiento oficial entre ambos, que data de 1986, cuando los 'groguets' todavía no militaban en las categorías del fútbol profesional.

El Villarreal - Valencia de esta jornada 25 de la Liga será el duelo número 63 en competiciones oficiales -Liga, Copa y UEFA Cup- entre castellonenses y valencianos. Una cifra que lo coloca con creces como el enfrentamiento de rivalidad regional en las fronteras de la Comunitat Valenciana más repetido de la historia. Además, si la lupa se pone exclusivamente en lo que al siglo XXI se refiere, únicamente hay un clásico vecinal más recurrente en la Liga que este entre blanquinegros y amarillos, jugado en 48 ocasiones en la competición madre. Se trata del Barcelona-Espanyol. Los culés jamás han descendido y los periquitos se mantienen en la élite nacional desde su ascenso en 1994 con José Antonio Camacho.

Un cara a cara que cambió de dueño

En el cara a cara global, el Valencia ha cosechado 25 triunfos en compromisos oficiales por las 23 del Villarreal, con 14 citas que acabaron en tablas, como sucedió en el anterior derbi vivido en La Céramica, concluido con un tanto de Umar Sadiq (1-1). Sin embargo, en la Liga, desde el ascenso 'groguet' en 1998, el balance refleja una ligera ventaja para el Submarino, que suma 22 victorias por las 18 del conjunto de Mestalla y 11 empates. El punto de inflexión en este cambio de poder llegó en la última década. Con la entrada de Peter Lim al accionariado del Valencia para dominarlo, la tendencia histórica comenzó a invertirse.

Hasta entonces, el Valencia había logrado sostener su hegemonía autonómica, incluso, ante el crecimiento constante del Villarreal. Pero a partir de 2019, tras la salida del técnico Marcelino García Toral, actual técnico amarillo, y del director general Mateu Alemany, el club blanquinegro inició una etapa de inestabilidad deportiva y desinversión que se tradujo en la pérdida de protagonismo tanto en el plano europeo, donde no ha regresado desde 2020, como en el nacional. Mientras tanto, los castellonenses han sabido comerse en su beneficio ese terreno. En el Viejo Continente, dirigidos por Unai Emery, levantaron la Europa League en 2021 y, en España, compiten esta temporada por volver a la Liga de Campeones, competición en la que han cuajado un pésimo curso tras el éxito de la clasificación en la temporada 2024/25.

A la vez que Lim ha empequeñecido al Valencia, el Villarreal ha consolidado su proyecto bajo la presidencia de Fernando Roig.

De la igualdad a la superioridad amarilla

Entre 1998 y 2014, el Valencia terminó por encima de su rival en la mayoría de temporadas compartidas en Primera División. Pero desde la campaña 2014/15 el panorama ha dado un vuelco. El Villarreal ha cerrado ocho cursos por delante de los valencianistas y todo apunta a que ampliará esa cifra en la presente a nueve.

Los números recientes son elocuentes: el equipo dirigido nuevamente por Marcelino aventaja con claridad al conjunto entrenado por Carlos Corberán en la clasificación, consolidando una distancia que hace una década parecía impensable. Hoy, 22 puntos separan a los amarillos, terceros, del Valencia, decimosexto. Los objetivos no tienen nada que ver. Los primeros luchan por aamarrar la plaza Champions, y los segundos, por evitar un descenso con el que han coquetado en las últimas temporadas.

Recuerdos imborrables del derbi

El primer enfrentamiento liguero en Villarreal, en febrero de 1999, cayó del lado local con un gol agónico de Gica Craioveanu. Aquel duelo inauguró una rivalidad que crecería en intensidad en los años dorados del fútbol valenciano.

En la temporada 2003/04, ambos clubes se cruzaron en semifinales de la Copa de la UEFA, con triunfo final del Valencia, que terminaría proclamándose campeón. Dos años después, el Villarreal alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, confirmando que la Comunitat Valenciana vivía un momento estelar con dos representantes entre la élite europea.

También hubo episodios dramáticos, como el derbi de mayo de 2012 en Mestalla, cuando un gol en el descuento de Jonas acercó al Villarreal al descenso, consumado días después. Un año más tarde, el Submarino regresó a Primera y retomó su crecimiento.

Oxígeno a costa del Levante

Pese a las distancias, Villarreal y Valencia se las verán con el ánimo mejorado. El Submarino viene de ganar el duelo aplazado de la jornada 16, ante el Levante, con un solitario gol de Mikautadze. Por otro lado, el equipo de Mestalla se presenta después de ganar, también, al Levante (0-2) el el mismo escenario de Orriols. Mientras los locales cuentan con una cómoda ventaja de seis puntos sobre el descenso tras los resultados de Atlético, que lo empata con un partido más, y Betis, que empató en casa con el Rayo, los visitantes se encuentran más necesitados, con apenas dos puntos de renta sobre la zona de descenso.

En La Cerámica, el Villarreal se ha impuesto en cuatro de los últimos cinco derbis. La postrera victoria blamnquinegra fue en el año 2019 (1-3) en Liga Europa. En la Liga, data de 2017 con goles de Carlos Soler y Santi Mina, 0-2. Han pasado nueve años de 'gafe' en Vila-real -sin victorias- para el Valencia.

Desde octubre de 2000 el derbi Villarreal - Valencia, y viceversa, se ha jugado ininterrumpidamente, a excepción del curso 12/13, en el que el Submarino militó en Segunda división... ¡qué siga siendo así!