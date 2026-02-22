El Valencia CF es uno de los mejores equipos de la LaLiga en los últimos cinco partidos. Tres victorias y dos derrotas con 9 puntos de 15 posibles, ocho más que Elche y Espanyol, cinco más que Levante y Oviedo e incluso mejores registros que el propio Villarreal o Atlético de Madrid.

Los de Corberán buscan una nueva victoria a domicilio con la que distanciarse de los puestos de descenso y es que a pesar de los últimos buenos resultados, la realidad es que el Valencia CF vive prácticamente sin colchón. Los de Marcelino, por su parte, necesitan sumar si quieren mantenerse por encima del Atlético de Madrid en su lucha por cerrar el podio de LaLiga que dominan FC Barcelona y Real Madrid.

F. BUSTAMANTE

Directo | Sigue el Villarreal - Valencia

