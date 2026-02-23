Angulo explota por el escándalo de Reus: "Viendo la imagen lo tengo tan claro..."

Miguel Ángel Angulo ha expresado su malestar por el polémico 'no-gol' del domingo en Reus que supuso la pérdida de dos puntos. El técnico del Valencia CF Mestalla, con educación y sin perder las formas, no entiende los motivos que llevaron a los árbitros a dar validez a un gol a pesar de que vio claramente como el balón no traspsaba la línea de gol: "Me gustaría saber en qué se basaba, en qué criterios han visto para poder tomar esa decisión, pero yo viendo la imagen lo tengo tan claro que me gustaría saber su impresión en cuanto a qué es lo que han visto ellas, que es totalmente diferente a lo que veo yo en la televisión”.

Estas han sido sus quejas:

Yo cuando me encuentro con árbitros o árbitras donde no te dan ni la opción de poder hablar con ellas, pues ya te dice un poco el nivel con el talante con el que vienen a jugar un partido de Segunda Federación, yo cuando veo a un árbitro que le puedes hablar con respeto siempre y podemos dialogar, porque el árbitro, la decisión ya está tomada, el árbitro ha tomado una decisión, pero me gustaría saber en qué se basaba, en qué criterios han visto para poder tomar esa decisión, pero yo viendo la imagen lo tengo tan claro que me gustaría saber su impresión en cuanto a qué es lo que han visto ellas, que es totalmente diferente a lo que veo yo en la televisión”.

“Bueno, a ver, los arbitrajes van y vienen, es verdad que este año nos están perjudicando bastante, no tenemos, parece que este año no tenemos nada de cara, es que no quiero que nos den, pero tampoco que nos quiten, hoy no hemos merecido irnos con un punto, y bueno no hago ninguna valoración del árbitro, es decir, bueno, están empezando en esto del fútbol, están mejorando, están intentando crecer en el mundo arbitral, que es complicado y difícil, y bueno, les deseo todo lo mejor.

Balance positivo

A pesar del empate, el técnico hizo un balance positivo del partido: “Evidentemente nos gustaría estar fuera de la zona de descenso, pero lo que veo me ilusiona y me da confianza que va a ir bien, porque tengo confianza de que los chavales lo van a sacar y bueno, viendo lo que veo tengo que estar tranquilo, porque estoy completamente seguro de que lo vamos a sacar y vamos a salir de esas zonas de allá abajo”.

Debuts de Mayol y Gomes

Angulo también valoró los debuts de Mayol y Pedro Gomes. “Siempre que jugadores de la Academia VCF estén destacando lo tenemos muy en cuenta, hoy ha sido Aarón Mayol que ya viene llamando la atención desde hace tiempo y está haciendo una gran temporada en el Juvenil ‘A’ y es un chico que nos podía aportar hoy en la segunda parte en el tiempo que restaba hasta el final. Con Pedro Gomes las sensaciones son buenas en los entrenamientos, hoy Gamón se había puesto con una tarjeta amarilla, no queríamos arriesgar porque nos estaban atacando muy bien por las bandas, hemos querido utilizar a Pedro que había entrenado muy bien y porque tenía ganas de ponerlo, que es un chico que está trabajando bien y se lo merece”.