Comunicado oficial del Valencia CF sobre Renzo Saravia

Renzo Saravia es nuevo jugador del Valencia CF hasta final de temporada. Así lo ha anunciado el conjunto de Mestalla en sus cuentas oficiales en redes sociales después que el argentino pasara el preceptivo reconocimiento médico por la mañana.

El lateral llega para llenar el vacío generado tras la lesión de Dimitri Foulquier y firma los meses que restan de competición, pero con la voluntad por parte del jugador de demostrar que tiene nivel para seguir más tiempo en Mestalla.

El jugador estaba libre después de finalizar su vinculación con Atlético Mineiro y buscaba un proyecto que le estimulase a los 32 años y después de rendir bien en la liga brasileña. Esta vez volverá a probar suerte en Europa después de su discreto paso por el Porto.

El club lo ha anunciado con un vídeo de Lucas Beltrán sirviéndose un mate y con un texto que rezaba "Conexión Córdoba" en relación a que ambos han nacieron en la misma zona de Argentina, lugar de procedencia de varias leyendas del club de Mestalla

Comunicado íntegro

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Renzo Saravia hasta el final de la presente temporada.

El futbolista argentino (Córdoba, 16/06/1993) llega al Valencia CF para reforzar el lateral derecho cubriendo la baja de Dimitri Foulquier, cuya licencia federativa ha sido sustituida al haber sufrido una lesión de gravedad.

VALENCIA SPD RENZO SARAVIA NUEVO FICHAJE DEL VCF / Eduardo Ripoll / LEV

Renzo Saravia vistió la camiseta del Clube Atlético Mineiro hasta el pasado mes de enero y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes importantes en Sudamérica como Botafogo FR, SC Internacional de Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda o CA Belgrano de Córdoba, además del FC Porto, club con el que vivió su primera experiencia competitiva en Europa, una etapa en la que disputó varios partidos internacionales con la selección argentina.

El jugador de 32 años llega al Camp de Mestalla para aportar experiencia y madurez competitiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.