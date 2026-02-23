Curro Torres ya tiene banquillo

Curro Torres vuelve a España para entrenar después de un exitoso periplo por la liga de Estonia, ganando títulos con el Levadia de Taillin. El exjugador del Valencia CF andaba buscando un proyecto que le devolviese la ilusión en los últimos meses y se pondrá al frente de un histórico del fútbol español como el Real Murcia.

El que fuera entrenador del Valencia Mestalla, con el que rozó un ascenso a Segunda División dejando su impronta con un equipo que practicaba un gran fútbol, valiente, atrevido y que contagió al valencianismo, se encontraba sin equipo y con ganas de coger las riendas de un equipo importante.

El desafío de Murcia

En Murcia tendrá un gran desafío, ya que el equipo pimentonero se encuentra en una zona complicada de Primera RFEF a pesar de que su lugar esta en el fútbol profesional, por lo que Curro tendrá que darle la vuelta a la situación para tratar de resituar al conjunto murciano en la senda del regreso a Segunda División de cara a la próxima temporada.

Pau Pardo / Pablo Leiva

Un entrenador valiente

Curro Torres concedió en navidades una entrevista a Superdeporte explicando su idea de juego: "Somos un cuerpo técnico muy metódico a nivel práctico, me gusta ir a por los rivales, me gusta convencer al futbolista de que hay que ir arriba a presionar, para eso necesitamos estar físicamente lo suficientemente bien como para soportarlo, porque es exigente. Y luego con el balón me gusta trabajar absolutamente todos los momentos que se puedan dar, para que el futbolista lo llegue a interiorizar y hacerlo luego ya libre. En la vez que tú ya tienes un plan táctico de lo que tú quieres, tanto con balón como sin balón, el futbolista luego te lo interpreta solo. No me gusta el ritmo lento, no me gusta dar pases por darlos, y tratar de que las cosas tengan su sentido. Es un trabajo que tienes que machacar, machacar, asumir el riesgo que te puedes equivocar, y eso a veces no lo entendemos, porque es muy bonito cuando las cosas salen bien, pero cuando las cosas no salen bien, todo el mundo es con un "no, que para qué quieres tener el balón, mejor tirar un largo...", exponía en una charla en la que le pedía "un gran proyecto" a 2026.