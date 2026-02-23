Guido reacciona a su primera titularidad en el Valencia CF y lanza un mensaje de veterano

Guido Rodriguez debutó como titular en el Valencia CF. El argentino fue una de las novedades de Carlos Corberán en el once que se enfrentó al Villarreal CF en La Cerámica. El centrocampista entró en el equipo titular en detrimento de Pepelu y acabó satisfecho de "poder sumar minutos". No hay que olvidar que el futbolista llegó en el mercado de invierno procedente del West Ham con muy poco ritmo competitivo. Guido está convencido de que "va a ir a más". “Contento de poder jugar desde el inicio, de poder sumar más minutos. Me he sentido bien trabajando para el equipo y esto va a ir cada vez a más y las cosas van a ir bien”, afirmaba a la finalización del Derbi.

Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:

Partido

“Lo intentamos hasta el final, estuvimos en el segundo tiempo sobre todo más encima buscando el empate, pero no se pudo dar. Nos molesta, nos quedamos con sensaciones de un poco más, pero hay que seguir, pasar el enfado hoy y ya mañana pensar en el próximo partido, que es importante”.

Ocasiones

“Las tuvimos, lo intentamos. En el segundo tiempo tuvimos más control, tratamos de imponer un poco más lo que nosotros queríamos hacer. Queda el enfado de no habernos llevado, por lo menos, un punto. Hubiera sido lo justo, pero los resultados son los que son. Hay que trabajar y corregir los detalles”.

Primera titularidad

Mensaje de veterano

“Vienen dos encuentros muy importantes en nuestro estadio, con nuestra afición. Es muy importante hacernos fuertes y estar juntos como hasta ahora. Lo vamos a sacar todos juntos, estoy convencido. Necesitamos de todos para tirar hacia delante”.