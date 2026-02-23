Alessio Lisci pierde a una de sus estrellas para el Valencia-Osasuna de Mestalla

Sin apenas tiempo para digerir la derrota encajada en La Cerámica en el derbi autonómico frente al Villarreal, el Valencia CF inicia la semana con los cinco sentidos puestos en su próximo compromiso liguero, que tampoco será precisamente sencillo. Osasuna, que pasa por su mejor momento de la temporada, visita Mestalla el domingo a partir de las 16:15 horas.

El conjunto de Alessio Lisci, que llegó a estar muy discutido hace no demasiados meses, encadena seis partidos consecutivos de LaLiga sin perder, siendo cuatro de ellos victorias y dos empates. Es decir, un balance de 14 puntos de 18 posibles. Además, el triunfo de la última jornada fue especialmente meritorio porque fue ante el Real Madrid y llegó con un gol en el minuto 90.

Aimar Oroz vio la quinta amarilla

El único precio a pagar por la victoria frente al conjunto blanco fue la tarjeta amarilla que vio Aimar Oroz, que llegaba al partido apercibido, por lo que deberá de cumplir sanción en el siguiente partido liguero de Osasuna, que no es otro que el de su visita a Mestalla. Así, Alessio Lisci no podrá contar con uno de sus hombres más importantes en el centro del campo y en la zona de enganche.

No es que esté siendo precisamente la temporada más regular de Aimar Oroz, a quien le está costando ser diferencial con continuidad. Eso sí, el navarro es un futbolista de unas condiciones indiscutibles y, cuando está entonado, es un auténtico dolor de cabeza para cualquier defensa.

Aimar Oroz / EFE

Osasuna hizo los deberes en el mercado

A diferencia de lo que suele hacer el Valencia, Osasuna hizo un buen trabajo en el mercado de fichajes, reforzando las posiciones que más lo requerían para salir del paso en este tipo de situaciones. Raúl Moro y Javi Galán fueron dos refuerzos de garantías y sus primeros partidos en El Sadar lo están demostrando. De hecho, esa incorporación de Moro es la que permite que la baja de Oroz sea menos grave.

Casi con total seguridad, el ex del Ajax asumirá galones como titular, en una de las dos bandas, con Víctor Muñoz, uno de los jugadores de moda de LaLiga, en la otra. Quien ocupará la parcela central apunta a ser el incombustible Rubén García.

Boyomo tampoco llega

La otra baja sensible de Osasuna será de la Boyomo, habitual titular en el centro de la zaga junto a Catena. El camerunés está recuperándose de una lesión muscular y su puesto lo ocupa Herrando, que está cumpliendo con su cometido. De hecho ante el Real Madrid fue uno de los mejores del partido.