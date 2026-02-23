Renzo Saravia se presenta a la afición: "Soy un jugador agresivo y ganador"

El lateral argentino Renzo Saravia ha hecho declaraciones como nuevo jugador del Valencia CF hasta final de temporada después del anuncio oficial por parte del club su fichaje. El futbolista de 32 años ha explicado que, pese a contar con otras propuestas, la opción valencianista fue determinante desde el primer momento.

"Estoy contento, muy feliz por esta oportunidad en el club y muy motivado para lo que viene. Es una oportunidad muy importante para mí. Venir también a LaLiga y jugar con los mejores. Feliz por la decisión. Mi idea siempre va a ser dar lo mejor", señaló el defensor tras oficializarse su incorporación al conjunto que compite en LaLiga.

Saravia llega libre para cubrir la baja de Dimitri Foulquier y reconoció su deseo de estrenarse cuanto antes ante la afición en Mestalla. "Voy a representar muy bien la camiseta, desde la actitud y la 'garra' y desde lo táctico", aseguró.

Saravia pone en valor su polivalencia

Al definirse como jugador, explicó: "Soy un defensa que puede jugar tanto de lateral derecho como de 'stopper' por derecha haciendo la función de tercer central también, lo he hecho en varios clubes. Soy un jugador bastante agresivo, me gusta ser protagonista, con mentalidad ganadora. Espero aportar mi granito de arena al club y ayudar a los compañeros".

En sus primeras horas como valencianista, destacó las buenas sensaciones en el vestuario, donde coincidió con compatriotas como Guido Rodríguez y Lucas Beltrán. "A Guido lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas también y me ha comentado maravillas del club, de la afición", comentó.

La conexión cordobesa recordada en SUPER

El futbolista cordobés también subrayó la conexión histórica entre su ciudad natal y el club valenciano, destacada recientemente en un reportaje de SUPER: "El Valencia tiene una historia muy especial con los cordobeses. (Mario) Kempes, (Pablo) Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen".

Además, puso en valor el carácter competitivo del jugador argentino: "El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia".

Por último, envió un mensaje directo a la hinchada: "Que acompañen, porque siempre lo han hecho. Es su tradición, ser fieles al equipo y esta no va a ser la excepción. Se vienen partidos muy importantes y tenemos que estar todos juntos para cumplir los objetivos".