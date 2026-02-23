Renzo Saravia pasa la revisión médica: "Vengo a demostrar mi fútbol y a intentar quedarme más tiempo"

Renzo Saravia se convertirá hoy en nuevo jugador del Valencia CF. El lateral derecho argentino, que llegó el sábado a la ciudad, se somete desde este lunes a la revisión médica en el Hospital IMED de València antes de firmar su nuevo contrato hasta el próximo 30 de junio de 2026.

A su llegada al centro hospitalario, el lateral derecho ha asegurado que se encuentra "muy bien" y "contento" a la espera de firmar su nuevo contrato. "Estoy bien, contento, ahora a hacer los estudios médicos y después a seguir las indicaciones del club. Vi el partido y fue una pena el resultado porque hicieron un nuen segundo tiempo y merecieron un empate, pero ahora preocuprado por los estudios médicos... Por ahora vengo cuatro meses , demostrar mi fútbol y a intentar quedarse más tiempo".

RENZO EN EL IMED / CALABUIG

El defensa pasa este lunes el pertinente reconocimiento médico con el Valencia, que será más exhaustivo de lo habitual al tratarse de un jugador sin equipo. Los servicios médicos del club revisarán minuciosamente su estado físico antes de dar luz verde definitiva a la operación.

Su nuevo contrato

Renzo Saravia se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Valencia CF hasta final de temporada. El club de Mestalla alcanzó un acuerdo con el lateral argentino este jueves para que refuerce la posición de lateral derecho, coja desde la lesión de Dimitri Foulquier. El objetivo es doblar la posición como en el resto de líneas y dotar a Corberán de más alternativas en el carril diestro. Además del titular Thierry Rendall, el técnico cuenta como opciones con Unai Núñez como '2' y Luis Rioja como posible carrilero en defensa de cinco.

Ilusionado

El sábado a su llegada a Joaquín Sorolla, Saravia se mostró ilusionado con el nuevo reto del Valencia CF: "La verdad que muy contento por este momento de mi carrera, y disfrutando de esto. Ahora a aprovechar y ponerme a disposición del club. Me siento muy feliz de llegar a València, una ciudad hermosa y un club tan grande".