El Valencia CF respira con Lucas Beltrán
El futbolista argentino no tiene una lesión grave, pero no se quiere correr ningún riesgo: hoy no entrenó después de que el Valencia acusase mucho su ausencia en La Cerámica
El Valencia CF tuvo una baja de última hora en su visita a La Cerámica. Lucas Beltrán no pudo ser de la partida por unas molestias en la rodilla y el equipo, que fue incpaz de encontrar la profundidad en sus acciones, acusó mucho su ausencia en la mediapunta.
La no presencia del jugador en Villarreal encendió las alarmas entre la afición, pero dentro del club se respira con alivio porque no tiene ningún tipo de lesión grave ni que le vaya a apartar del equipo en el tramo decisivo de la temporada.
Osasuna en el 'catalejo'
El jugador no trabajó este lunes con el resto de sus compañeros por precaución y por tratar bien esa rodilla para que pueda estar a un ritmo alto lo más pronto posible. La idea dentro del cuerpo técnico es que pueda ir incorporándose a lo largo de la semana y que finalmente pueda entrar en la lista del partido contra Osasuna en Mestalla del domingo.
Además del argentino, Carlos Corberán espera poedr contar con Diego López, ausente de los dos derbis, con lo que en banda izquierda tendrá que elegir entre el asturiano, Arnaut Danjuma o Largie Ramazani, que marcó el gol valencianista en La Cerámica.
Esperando a Saravia
Otro que podría sumarse a la causa es Renzo Saravia, que ya ha pasado reconocimiento médico con el Valencia CF y en las próximas horas podría hacerse oficial su incorporación, poniéndose a las órdenes de Corberán desde el primer momento y abrir un debate que hoy Unai Núñez le estña ganando a Thierry Rendall.
- Scariolo: 'Jugar en el Roig Arena contra el Valencia es una de las tareas más duras que hay
- Nuevo revés: Gerard Moreno, baja confirmada ante el Valencia
- Pedro Martínez: 'El Madrid tiene la obligación de ganar, nosotros tenemos la ilusión
- Aston Martin, dudas reales de cara a Australia
- Claudia Tendillo: La saga continúa
- Así fue el Valencia Basket - Real Madrid de la Minicopa
- Minicopa Endesa 2026, en directo | Sigue todos los partidos en València
- Corberán perfila el once para Vila-real con el regreso de Danjuma