El Valencia CF respira con Lucas Beltrán

El Valencia CF tuvo una baja de última hora en su visita a La Cerámica. Lucas Beltrán no pudo ser de la partida por unas molestias en la rodilla y el equipo, que fue incpaz de encontrar la profundidad en sus acciones, acusó mucho su ausencia en la mediapunta.

La no presencia del jugador en Villarreal encendió las alarmas entre la afición, pero dentro del club se respira con alivio porque no tiene ningún tipo de lesión grave ni que le vaya a apartar del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Osasuna en el 'catalejo'

El jugador no trabajó este lunes con el resto de sus compañeros por precaución y por tratar bien esa rodilla para que pueda estar a un ritmo alto lo más pronto posible. La idea dentro del cuerpo técnico es que pueda ir incorporándose a lo largo de la semana y que finalmente pueda entrar en la lista del partido contra Osasuna en Mestalla del domingo.

Además del argentino, Carlos Corberán espera poedr contar con Diego López, ausente de los dos derbis, con lo que en banda izquierda tendrá que elegir entre el asturiano, Arnaut Danjuma o Largie Ramazani, que marcó el gol valencianista en La Cerámica.

Diego López, en uno de los últimos entrenamientos con el Valencia en Paterna / VCF Media

Esperando a Saravia

Otro que podría sumarse a la causa es Renzo Saravia, que ya ha pasado reconocimiento médico con el Valencia CF y en las próximas horas podría hacerse oficial su incorporación, poniéndose a las órdenes de Corberán desde el primer momento y abrir un debate que hoy Unai Núñez le estña ganando a Thierry Rendall.