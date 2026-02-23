¿El Villarreal es el mejor equipo de la Comunitat?": Cañizares responde con sinceridad

El Villarreal CF se llevó este domingo el segundo Derbi contra el Valencia CF de la temporada. Los amarillos evidenciaron la distancia sideral que hay a nivel deportivo entre uno y otro equipo actualmente. Y es que con el triunfo groguet frente a los de Corberán, la diferencia de puntos entre uno y otro equipo es de 25 puntos.

Ni que decir tiene que las tornas han cambiado en la Comunitat Valenciana, siendo el Villarreal el ganador habitual de la ‘Liga de los valencianos’ en Primera División. Mientras en La Cerámica disputan casi cada año competición europea – este curso ha sido la Champions League -, en Mestalla viven con agobio cada partido con el fantasma del descenso siempre acechando en las últimas temporadas. Un cambio de tornas que no hace justicia con la grandeza ni la historia de un club como el Valencia CF.

El duro análisis de Cañizares sobre la situación del Valencia CF

En ese sentido Santi Cañizares fue cuestionado durante el ‘Tertulión de los domingos’ del Partidazo de COPE. La leyenda del Valencia CF y ahora comentarista deportiva tuvo que hacer frente a la habitual ‘pregunta de los oyentes’ que fue por esos derroteros. “¿El Villarreal CF puede compararse con el Valencia CF como el mejor equipo de la Comunitat Valenciana?”

Cañizares, que siempre ha sido muy crítico con la gestión de Peter Lim y Meriton en el Valencia CF en más de una ocasión, no se cortó y dio su sincera opinión sobre el tema: “A día de hoy como institución histórica es el Valencia CF, evidentemente, pero como gestión y equipo no hay ni comparación”.

El ex portero lo tiene claro y se rinde a la evidencia de la dinámica y el proyecto de uno y otro club en los últimos años y sentencia: “Tiene padre e hijo listo uno y padre e hijo tonto el otro, o sea, los Roig y los Lim”.

Marcelino también cargó contra Lim en la previa del Villarreal CF - Valencia CF

Otro que también aprovechó el duelo contra el Valencia CF para criticar la gestión de Lim y Meriton en el Valencia CF fue Marcelino García Toral. El ahora técnico del Villarreal CF respondió sobre su paso por Mestalla y su salida abrupta de la entidad después de ganar la Copa del Rey y clasificarse para la Champions League.

El asturiano simplemente reflejó lo que vivió él en su etapa en el Valencia CF en la previa del partido del pasado domingo: "Lo que es el Valencia no me compete a mí, se tomó la decisión de destruir de inmediato un equipo ganador, con decisiones sobre el cuerpo técnico y jugadores que comenzaron a salir esa temporada (19/20). Luego, pues cada uno, cada dueño o propietario, planifica en función de lo que considera oportuno... para eso es el dueño, si está bien o mal no me corresponde enjuiciarlo".