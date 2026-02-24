Alerta 'roja' en la visita de Osasuna a Mestalla

El Valencia CF recibe este domingo en la vigesimosexta jornada de Liga a Osasuna en Mestalla (16:15 horas), donde los valencianistas solo han ganado en una de las últimas cinco visitas ligueras del conjunto pamplonés. Los datos aconsejan al Valencia de Carlos Corberán a estar en alerta y afrontar el partido con toda la atención posible.

El equipo valencianista llegó a enlazar una racha de 12 partidos seguidos sin perder ante el conjunto navarro con 11 victorias y un empate entre las temporadas 2004/05 y 2019/20, pero desde entonces ha empeorado sus registros contra Osasuna alarmantemente con una victoria, dos empates y dos derrotas en los últimos cinco cursos.

Osasuna, eso sí, tan solo ha conseguido salir con los tres puntos de Mestalla en cuatro ocasiones, aunque dos de ellas, con un mismo resultado de 1-2, han sido en los últimos cuatro años.

En la temporada 2021/22, Chimy Ávila, de penalti, y Ante Budimir dieron el triunfo a su equipo y en la 2023/24 el canterano valencianista Nacho Vidal marcó el gol de la victoria navarra en el 95 después de que Hugo Duro empatara el gol de Aimar Oroz de penalti. Mientras, la última victoria valencianista fue en la 2022/23 gracias a un gol de Justin Kluivert, un mes después de la llegada al banquillo de Rubén Baraja.

El precedente más reciente

La visita más reciente del equipo rojillo a Mestalla fue en la séptima jornada de la pasada Liga, el 24 de septiembre de 2024, a la que el Valencia de Rubén Baraja llegaba décimo séptimo con cinco puntos, mientras que el equipo de Vicente Moreno era séptimo con once unidades.

El partido terminó en empate sin goles después de una primera parte igualada en la que la ocasión más clara para el Valencia llegó justo antes del descanso tras una arrancada de Luis Rioja, que avanzó metros superando rivales, puso el balón al punto de penalti y el posterior disparo de André Almeida salió lamiendo el poste.

Tras el paso por vestuarios, el Valencia gozó de sus mejores minutos en el encuentro y se quedó cerca de marcar con Dani Gómez, pero su remate lo sacó Sergio Herrera para mantener el 0-0 en el marcador.

Por parte del Valencia jugaron Mamardashvili; Thierry (Foulquier), Cristhian Mosquera, César Tárrega, Jesús Vázquez; Enzo Barrenechea (Javi Guerra), Pepelu, Diego López (Hugo Duro), Luis Rioja; André Almeida (Fran Pérez) y Dani Gómez (Sergi Canós).

Por parte de Osasuna jugaron Herrera; Jesús Areso, Herrando, Boyomo, Abel Bretones; Moncayola (Ibáñez), Aimar Oroz (Rubén García), Lucas Torró, Rubén Peña (Bryan Zaragoza); Moi Gómez y Raúl García (Budimir).

El balance de los 42 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el estadio de Mestalla es de 28 victorias del Valencia, 10 empates y 4 victorias de Osasuna.