Así defienden el Valencia y el Ayuntamiento la licencia de obra del Nou Mestalla

El Ayuntamiento de València y el Valencia CF presentaron, semanas atrás, sus escritos de conclusiones en el procedimiento judicial que evalúa la legalidad de la licencia urbanística concedida para la construcción del estadio Nou Mestalla, prevista para el verano de 2027. Textos a los que tuvo acceso SUPER y en los que ambas partes coinciden en la defensa de la legalidad de dicho acto administrativo, y rechazan las impugnaciones presentadas por la parte demandante, Libertad VCF.

La defensa del Ayuntamiento se centra en la condición jurídica de la parcela donde se erige el estadio, asegurando que esta alcanzó la categoría de solar desde los años 90, como consecuencia del desarrollo y ejecución del plan urbanístico en la zona. Según el consistorio, las obras de urbanización en la parcela se completaron en 1999 y, por lo tanto, actualmente seguiría siendo un solar.

El gobierno local destaca que no existe ningún impedimento legal para que la edificación del nuevo estadio se realice de forma simultánea con las obras de urbanización accesorias, siempre y cuando estas sean completadas antes de la ocupación del estadio, tal como exige la licencia otorgada en su momento.

El Valencia CF apoya la legalidad de la licencia

Por su parte, lógicamente, el Valencia CF también defiende en el texto de conclusiones la legalidad de la licencia de obras. En su escrito, el club subraya que la parcela ha contado con la condición jurídica de solar durante más de 18 años, sin que nadie haya cuestionado esta situación durante todo este tiempo. El club recuerda que, en ese período, ha existido la estructura del estadio en la parcela, incluyendo un esqueleto de hormigón, lo que refuerza la validez de la actuación urbanística.

Asimismo, el club también rechaza que sea necesario un programa de actuación aislada, tal y como sugiere la demanda de Libertad VCF. La interpretación de los letrados de la entidad blanquinegra es que la licencia otorgada por el gobierno municipal es suficiente y no requeriría de un programa adicional. Además, el club ha recordado que la licencia impone una salvaguarda mediante el compromiso de no utilizar el estadio hasta que se completen las obras de urbanización necesarias.

JM López

Desacuerdos sobre el marco jurídico del procedimiento

En cuanto al procedimiento judicial, el Valencia CF reprocha a la parte demandante, cambios en su argumentación a lo largo del proceso, alegando que la parte contraria ha introducido nuevos fundamentos jurídicos en la fase de conclusiones, lo que consideran improcedente. El club reitera que no existe fundamento para la nulidad de la licencia, destacando que la construcción del Nou Mestalla ha seguido el marco legal y se ha ajustado a las normativas urbanísticas aplicables.

Conclusión del procedimiento

Ambas partes coinciden en que el debate se centra exclusivamente en la legalidad urbanística y en remarcar que no hay impedimentos legales para la continuación de las obras, y ambos rechazan las impugnaciones presentadas.

El futuro de la construcción del Nou Mestalla dependerá de la decisión judicial que resuelva este conflicto, cuyo fallo aún está pendiente y se espera en primavera a partir del mes de abril. La licencia urbanística y las obras de urbanización continúan siendo temas clave en la disputa legal, que determinará si el estadio puede finalmente completarse conforme a la normativa vigente.

Por último, desde Libertad VCF se contrargumenta que el planteamiento que rige como vigente es el de la ATE y no el del plan parcial de Ademuz, razón por la que se esgrime que "el hecho de que el estadio haya obtenido licencias anteriores no válida la licencia actual". En este sentido, así quedó escrito en las conclusiones del demandante, conforme a los servicios jurídicos del demandante, la ATE obliga al Valencia a obras de urbanización no realizadas ni garantizadas mediante un aval. Por ello, la asociación incidió en que "no se preserva el interés general desde el momento en que no hay proyecto de urbanización sujeto a las exigencias del plan ATE ni un aval por el importe de esas obras de urbanización".

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de València, con las conclusiones de todas las partes en su poder, trabaja ya en una resolución con la que dictar sentencia sobre este litigio relacionado con la nulidad (o no) de la licencia de obra del Nou Mestalla.