El calendario le manda un mensaje al Valencia CF: Es ahora o nunca

El Valencia CF se juega la vida en la segunda vuelta del campeonato. El combinado de Mestalla, que ha hecho de la lucha por la permanencia su objetivo habitual en los últimos años, le saca solamente dos puntos a la zona roja con trece partidos en disputa y un calendario con 'cuestas' muy señaladas que le mandan un mensaje muy claro: es ahora o nunca.

Los de Carlos Corberán vienen de seis partidos que se han saldado con tres victorias y tres derrotas, mostrándose muy inferior en términos de calidad y de plantilla que Real Betis y Villarreal CF, equipos que a principio de siglo no eran ni siquiera rivales para el Valencia CF. Contra Getafe y Levante, por otra parte, sí pudo sacar triunfos de valor frente a rivales directos.

'Negado' contra los buenos

Las disparidad de sensaciones o de capacidad competitiva del equipo valencianista contra rivales de la zona alta y de la zona baja refuerzan esa idea de que la reacción definitiva del Valencia CF tiene que llegar ya, que no da lugar a la espera, porque lo que el calendario le ofrece son unas cinco últimas jornadas absolutamente tortuosas contra rivales de un nivel muy superior y un corto plazo que aglutina los partidos en los que el club se juega 'las habichuelas'.

El futuro inmediato brinda al Valencia una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa y ofrecerle un final de temporada tranquilo a una afición que en las últimas temporadas ha sufrido mucho más de la cuenta las consecuencias de la negligente gestión de la entidad. En el horizonte inmediato hay dos partidos en Mestalla contra rivales que no juegan competición europea y que, sobre el papel, no tienen plantillas superiores a la blanquinegra como Osasuna y Alavés. Después, la visita al estadio del colista de Primera División como es el Oviedo.

Nueve puntos que pueden ser decisivos

Nueve puntos por delante que pueden marcar muchas diferencias en las perspectivas de la temporada de un Valencia que con solamente 26 puntos en su casillero en estos momentos se metería en un gran problema si no es capaz de aprovecharlo. El hecho de que los dos partidos que vienen se jueguen de forma consecutiva en Mestalla es, de hecho, una oportunidad que el equipo no puede dejar pasar porque le llega en el momento ideal para aprovechar la energía del valencianismo.

El tramo final de Liga es el 'tren de la bruja'

El calendario valencianista no solamente le insta a sacar ya los puntos por el perfil de sus rivales o por el hecho de jugar en Mestalla, sino que los rivales que tendrá en el tramo final le obligan a darse prisa en cazar puntos por si toca 'invernar'. Los últimos cinco partidos el Valencia CF se tendrá que ver las caras con Altético de Madrid, Athletic Club, Rayo Vallecano, Real Sociedad y FC Barcelona.

A excepción del conjunto de la franja, que visitará Mestalla presumiblemente como rival directo, los de Corberán se medirán con equipos sobre el papel muy superiores a todos los niveles. El conjunto azulgrana le goleó en la ida, los donostiarras son otros desde la llegada de Matarazzo, el Atlético es un transatlántico y el combinado bilbaíno no dio sensación de necesitar muchos alardes para apear al Valencia de la Copa del Rey. Sobre el papel, si el Valencia CF se juega la vida en este tramo el drama hasta última hora está servido.