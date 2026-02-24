Cómo le va a Caufriez un año después de salir del Valencia CF

La carrera de Maximiliano Caufriez ha estado marcada en los últimos años por decisiones fallidas, bajo rendimiento y oportunidades desaprovechadas. Su paso por el Valencia CF fue breve y muy cuestionado, y su posterior aventura en Austria no sirvió para cambiar una dinámica claramente negativa. Ahora, en el Clermont Foot 63, el defensa belga intenta simplemente mantenerse a flote en un equipo que pelea por no descender en la Ligue 2.

Un fichaje polémico desde el primer día

La llegada del central a Mestalla en verano generó rechazo inmediato. Procedía de un equipo recién descendido y no respondía al perfil que necesitaba la plantilla. Las críticas aumentaron cuando las imágenes de su reconocimiento médico evidenciaron un estado físico preocupante, algo que terminó de encender a la afición en redes sociales.

En el campo, la historia fue aún peor. Caufriez solo disputó un partido oficial con el Valencia, ante el Getafe, en el que cometió un penalti decisivo que costó dos puntos al equipo. Aquella actuación terminó siendo su única aportación deportiva antes de desaparecer completamente de los planes técnicos.

Caufriez, ante México / EFE

Ni con Rubén Baraja ni con Carlos Corberán logró entrar en la dinámica competitiva, hasta el punto de ser apartado de los entrenamientos y empujado a buscar una salida pocos meses después de su llegada.

El fichaje de Caufriez quedó señalado como uno de los ejemplos más claros de la deficiente planificación deportiva del Valencia en aquella etapa, con Miguel Ángel Corona al frente de la dirección deportiva. Apostar por un futbolista sin rendimiento reciente, procedente de un descenso y sin encaje evidente en la plantilla, resultó una decisión incomprensible que el tiempo confirmó como equivocada.

Caufriez junto a Corona como nuevo jugador del Valencia / Valencia CF

La operación fue todavía más criticada al comprobarse que no aportó absolutamente nada en lo deportivo y obligó al club a rectificar en cuestión de meses. De hecho, en ese mismo mercado, varios de los fichajes impulsados por Corona salieron en invierno, evidenciando errores graves de planificación. El caso Caufriez quedó como símbolo de una política de incorporaciones improvisada y poco rigurosa. Con este fichaje, Corona se coronó.

Cesión en Austria: continuidad de la decepción

Tras romper su préstamo en Valencia, el defensa recaló en el FC Red Bull Salzburg, también cedido por el Clermont. Lejos de relanzar su carrera, su paso por Austria confirmó la tendencia negativa: solo cinco partidos oficiales antes de sufrir una lesión de espalda que le obligó a terminar la temporada antes de tiempo.

Caufriez con el Red Bull Salzburgo / RBS

Su contribución fue mínima y prácticamente irrelevante en un club acostumbrado a competir por títulos, acumulando más presencia en actos protocolarios que sobre el césped.

Regreso a Francia en un contexto complicado

Con 29 años, el futbolista regresó al Clermont para la temporada 2025/26 en un escenario complejo. El equipo lucha por evitar la zona de descenso en la Ligue 2 y se mantiene cerca de la promoción de permanencia.

En lo individual, Caufriez ha disputado 15 partidos en la presente campaña, aunque volvió a sufrir problemas físicos tras un esguince de tobillo que lo mantuvo cerca de mes y medio fuera de competición.

Una trayectoria reciente marcada por el bajo rendimiento

El balance global de las últimas temporadas es difícil de defender: solo seis partidos en la campaña 2024/25 entre Valencia y Salzburgo, lesiones recurrentes y ausencia de impacto real en los equipos por los que ha pasado.

Más que una historia de recuperación deportiva, su presente refleja la realidad de un futbolista que no ha conseguido consolidarse en ninguno de sus destinos recientes y cuyo paso por Mestalla sigue siendo recordado como uno de los fichajes más fallidos de los últimos años en el club valencianista.