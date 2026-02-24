¿Cuándo podrá debutar Renzo Saravia con el Valencia CF?

El Valencia CF ya tiene al lateral derecho que andaba buscando en el mercado de fichajes: Renzo Saravia ha sido presentado este martes como nuevo jugador blanquinegro y llega para reforzar una demarcación muy castigada por las continuas lesions de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall.

Saravia se encontraba sin equipo, por lo que llega libre y firma por cuatro meses, aunque el propio futbolista ha dejado clara su predisposición a continuar una vez finalice la temporada. En cualquier caso, esa es una conversación que se tendrá a final de temporada y dependerá del rendimiento del jugador sobre el terreno de juego, así como de las prioridades y posibilidades económicas del club.

Listo para su debut

Mientras tanto, Saravia tiene la oportunidad de demostrar sobre el césped y su primera oportunidad para hacerlo será este domingo en el partido que enfrenta al Valencia con Osasuna en Mestalla. Y es que Renzo ha dejado clara su disponibilidad para el próximo fin de semana a pesar de la inactividad que arrastra: "Estoy bien, como todo profesional he tenido unos días de vacaciones pero con mi entrenador personal he seguido un plan de trabajo".

Así, no habría que esperar demasiado para ael debut de Saravia con la camiseta del Valencia, aunque el argentino también dejó claro que eso "dependerá el entrenador si juego o no".

Presentación Renzo Saravia / Francisco Calabuig

Thierry cogiendo ritmo

De cara al partido contra Osasuna, Corberán tendrá que elegir para la posición de lateral diestro. Thierry ya acumuló minutos frente al Villarreal, y podría ser titular frente al conjunto navarro. Otra opción es la de Unai Núñez, que desde su llegada ha disputado minutos en el carril diestro. Y la otra opción sería apostar directamente por Renzo Saravia, aunque no es típico de Corberán darle la titularidad a un recién llegado.

Thierry, a la derecha, en una imagen de archivo durante un entrenamiento / VCF Media

¿Cómo se define Renzo Saravia?

"He cumplido en los dos laterales, soy agresivo en la marca, pero sobre todo ganador", explicó el jugador argentino en la rueda de prensa de su presentación.