Las palabras de Renzo Saravia en su presentación como nuevo jugador del Valencia CF

El argentino se incorpora a la plantilla valencianista hasta el final de la presente temporada

Renzo Saravia, en la imagen de su comunicado oficial. / VCF

Hugo Ferrer

Renzo Saravia llega al Valencia CF para reforzar el lateral derecho cubriendo la baja de Dimitri Foulquier, cuya licencia federativa ha sido sustituida al haber sufrido una lesión de gravedad. Tras anunciarse ayer el acuerdo con el jugador, este martes será protagonista en su presentación oficial a partir de las 12:30 horas.

El jugador argentino vistió la camiseta del Clube Atlético Mineiro hasta el pasado mes de enero y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes importantes en Sudamérica como Botafogo FR, SC Internacional de Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda o CA Belgrano de Córdoba, además del FC Porto, club con el que vivió su primera experiencia competitiva en Europa, una etapa en la que disputó varios partidos internacionales con la selección argentina.

Hugo Ferrer

