Las palabras de Renzo Saravia en su presentación como nuevo jugador del Valencia CF

Renzo Saravia llega al Valencia CF para reforzar el lateral derecho cubriendo la baja de Dimitri Foulquier, cuya licencia federativa ha sido sustituida al haber sufrido una lesión de gravedad. Tras anunciarse ayer el acuerdo con el jugador, este martes será protagonista en su presentación oficial a partir de las 12:30 horas.

El jugador argentino vistió la camiseta del Clube Atlético Mineiro hasta el pasado mes de enero y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes importantes en Sudamérica como Botafogo FR, SC Internacional de Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda o CA Belgrano de Córdoba, además del FC Porto, club con el que vivió su primera experiencia competitiva en Europa, una etapa en la que disputó varios partidos internacionales con la selección argentina.

Hugo Ferrer

Hasta aquí la presentación en Renzo

Cómo estaba sin equipo He tenido muchas propuestas pero estaba priorizando mu familia y cuando surgió el Valencia no me lo pensé

Lesiones Una pena la lesión de cualquier jugador, son momentos duros, yo también he pasado por esto. Estoy recuperado. En Brasil se juega mucho y la exigencia por ahí es alta. Este año he tenido dos lesiones de isquios y me he recuperado muy bien.

Ves una plantilla para estar más arriba en la clasificación? Tenemos usn equipo para estar más arriba. somos conscientes del momento pero ganando dos o tres partidos te puedes ir más arriba. Hay que apuntar arriba.

¿Cómo fue el fichaje? Cuando estuve libre en el mercado aparecieron otros clubes pero con el valencia fue una rnegociación muy rápida Fue algo muy fácil. Feliz de estar aquí, lo voy a dejar todo por esta camiseta.

Contrato de cuatro meses, ¿es más presión? El fútbol es muy versatil, nadie te garantiza nada. Es una oportunidad de enfrentarse con los mejores de LaLiga. Tengo ilusión de seguir en el Valencia pero me lo tendré que ganar en el campo

Definición como lateral he cumplido en las tres funciones, soy agresivo en la marca, pero sobre todo ganador

Cómo está fiísicamente? Para el domingo? Estoy bien, como todo profesional he tenido unos días de vacaciones pero con mi entrenador personal he seguido un plan de trabajo. EStoy bien pero dependerá el entrenador si juego o no

Sobre Corberán Es un entrenador que está en cada detalle, aporta su experiencia y su intensidad. Futuro más allá de este verano Sería un sueño pertenecer a este club por un largo plazo. Hay que hacer las cosas muy bien y ganarse el puesto.