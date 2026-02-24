Guiño al murciélago del Valencia CF en la mascletà de récord de Las Vegas
Ricardo Caballer disparó la 'mascletà' más grande de la historia, consiguiendo un Récord Guinness y dibujando en el cielo el símbolo que copa el escudo valencianista, con una forma casi idéntica
El pirotécnico valenciano Ricardo Caballer dejó una huella simbólica de su tierra en Estados Unidos al incluir un guiño al Valencia CF durante la mascletà de récord que disparó en Las Vegas, un espectáculo que combinó tradición fallera e innovación tecnológica.
Un símbolo valencianista en el cielo de Nevada
El montaje pirotécnico, reconocido como la mayor mascletà diurna registrada hasta la fecha, incorporó una figura de murciélago formada con efectos visuales y drones, una referencia directa al emblema del club valencianista y también a uno de los símbolos históricos de la ciudad de Valencia. El gesto fue interpretado como una muestra de identidad local en un evento de alcance internacional y recibió una acogida positiva entre aficionados y seguidores.
La exhibición tuvo lugar en el marco de un campeonato internacional de fuegos artificiales y superó los requisitos técnicos exigidos para el récord, con miles de disparos y varios minutos de actividad continua. El espectáculo mantuvo la estructura clásica de las mascletàs, con secuencias rítmicas de detonaciones y un potente final, al tiempo que incorporó elementos visuales inéditos para este tipo de eventos.
Tradición fallera con proyección global
La mascletà supuso un desafío técnico y artístico que combinó la pirotecnia tradicional valenciana con recursos contemporáneos, como coreografías aéreas, para adaptarla a un entorno internacional. Con esta iniciativa, Caballer proyectó la cultura festiva valenciana más allá de nuestras fronteras, integrando referencias locales como el murciélago que identifica al club de Mestalla y a la propia ciudad.
El guiño valencianista se convirtió así en uno de los detalles más comentados de un espectáculo concebido no solo para batir un récord, sino también para mostrar la identidad cultural valenciana ante un público global.
