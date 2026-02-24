Ya hay horario partido el partido del Valencia en Sevilla
El conjunto valencianista se mide al cuadro sevillano antes del parón de la competición por los compromisos internacionales
El Valencia CF ya conoce cuándo disputará su partido correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga, última antes del parón de la competición por los compromisos internacionales antes de cerrar el mes de marzo. El conjunto valencianista visitará Sevilla para medirse al equipo sevillano el sábado 21 de marzo a las 21:00 horas.
Un partido importante para los de Corberán, en lucha por escalar posiciones en la tabla tras la derrota frente al Villarreal, que ha dejado al equipo a dos puntos de los puestos de descenso. Previamente el Valencia afrontará dos encuentros en Mestalla, ante Osasuna y Deportivo Alavés, con la llegada del mes de marzo, aunque después el calendario vuelve a deparar dos partidos consecutivos como visitante ante Oviedo y el citado ante el Sevilla.
Próximos partidos del Valencia CF
- J 25 Villarreal-Valencia Domingo 22 de enero a las 21:00 horas
- J26 Valencia-Osasuna Domingo 1 de marzo a las 16:15 horas
- J27 Valencia-Alavés Domingo 8 de marzo a las 21:00 horas
- J28 Real Oviedo-Valencia Sábado 14 de marzo a las 18:30 horas
- J29 Sevilla-Valencia Sábado 21 de marzo a las 21:00 horas
