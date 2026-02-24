LaLiga premia a Largie Ramazani

Largie Ramazani es uno de los grandes nombres propios del Valencia CF en las últimas semanas. Después de haberse pasado casi tdo el primer tramo de temporada con un protagonismo residual dentro del equipo, en las últimas semanas ha dado un paso al frente entre bajas y derbis.

El extremo belga tuvo en el estadio Ciutat de Valencia la primera titularidad en lo que va de temporada y lo cierto es que la aprovechó, especialmente conectando con Umar Sadiq en la segunda parte. El futbolista marcó el gol que encarrilaba la victoria frente al Levante UD y una semana más tarde resolvía en La Cerámica un lanzamiento de penalti con una tranquilidad pasmosa, que en este caso no sirvió para sumar.

Conexión con Sadiq

Redacción SD

El tanto contra el conjunto granota, de hecho, fue de una plasticidad enorme, un gol de mucha belleza en un momento muy delicado. El belga controló el esférico con una pierna y sin dejarla caer envío un misil con la otra cerca de la escuadra desde la frontal del área, un tanto de muchos 'kilates'.

Mejor gol del mes

Un gol que corrió la pólvora y que fue nominado por LaLiga para ganar el premio a mejor gol de todo el mes de febrero. Después de la votación abierta entre los seguidores del campeonato español, LaLiga le ha dado el premio al mejor gol del mes. Merecido, por otra parte.