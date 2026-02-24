La nueva vida de Hugo Guillamón en Croacia

Que el mal momento que vivió Hugo Guillamón en el Valencia CF no era por falta de talento era evidente. El futbolista de L'Eliana, que sorprendió a todos cuando José Bordalás le dio la alternativa como centrocampista por su pericia táctica y su capacidad para mover al equipo, acabó su estancia en el equipo de su vida de la peor manera, con la confianza totalmente mermada y saliendo por la puerta de atrás.

El canterano decidió emprender un camino atípico, probarse en una liga distinta, alejada del ruido y con la única intención de renacer como futbolista. El Hajduk Split le abrió las puertas y el valenciano decidió aceptar el reto, marchándose a un país y una competición muy diferentes a lo que estaba acostumbrado. Para salir de su bloqueo debía hacerlo también de su zona de confort y así lo hizo.

Decisión acertada

Más de media temporada más tarde se puede decir que fue una decisión acertada. Guillamón ya es un pilar fundamental de su equipo, que va segundo tratando de dar caza al Dinamo de Zagreb, el gran rival a batir para alcanzar la gloria en la competición croata, y aventajando en muchos puntos al tercero en discordia, el Rijeka.

En este contexto, Guillamón ha cogido la manija de su equipo en el centro del campo y ya es inamovible en los esquemas del entrenador uruguayo Gonzalo García. Después de un periodo de aclimatación al país, el canterano del Valencia CF es clave en el equipo y así lo atestigiua el hecho de que ha sido titular en siete partidos de manera consecutiva, contando cinco de ellos por victoria.

Guillamón estaba siendo suplente mientras el Split atravesaba una racha de tres partidos sin ganar y el entrenador le volvió a dar la alternativa en el centro del campo. Desde entonecs el equipo solamente ha tenido dos tropiezos y ha protagonizado una verdadera marcha triunfal por el campoenato.

Guillamón con su equipo / Hajduk Split

Líder en la sala de máquinas

Promediando casi 40 pases por partido con una eficacia del 87 por cien, además de un éxito en duelos a ras de suelo del 60 por cien, Guillamón está sacando su mejor versión: la de centrocampista siempre bien colocado, lo que le permite llegar un poco antes a los duelos a pesar de tener menos punta de velocidad, y el temple para jugar la pelota.

La nueva vida de Hugo le está devolviendo la sonrisa después de años muy duros en los que no estuvo a buen nivel en un Valencia a la deriva convertido en carne de lucha por la permanencia por obra y gracia de Peter Lim.